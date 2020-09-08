影／選北市長？ 林右昌：離選舉還有2年半真的還很久

針對「宅神」朱學恒在「POP搶先爆」節目中指出，「林右昌選台北市長不太行」，「台北市民不太吃那種偏遠小鄉鎮來的人」。基隆市長林右昌今天出席一場演講會後受訪指出，朱學恒的說法很狹隘，每個人都可以參選台北市長，他用天龍國的想法和格局，把基隆看成偏遠的小鄉鎮，對基隆人不公平。

林右昌表示，北北基桃是一個大的首都生活圈，是一個千萬人的大都會。說基隆是遙遠小鄉鎮，實在是很無知落伍的說法。看看基隆這五年多的大幅進步，就知道空擁龐大資源的台北市有多可惜。

林右昌指出，台北市發展遲滯超過20年，人口流失，交通無解，年輕人買不起房子，反而是最迫切需要好好改造的地方。他還說，台北市是全台灣菁英匯聚的城市，但「天龍國」並不是個好字眼，台北市是全台灣人的台北市，不要再說台北市是天龍國，他覺得這反而是一種貶損台北人格局的說法。

被問要不要當改造的那個人？林右昌說，北北基桃是一個大的首都生活圈，應該一起來思考整個區域的發展，他現在的工作和職責是基隆市長，現在的工作就是把城市治理做好，選舉還有2年半，真的還很久，他最重要是把基隆的工作做好。

媒體再問林右昌，宅神認為市長來自偏遠小鄉鎮無法跳到大城市？林右昌指出，這種說法有點狹隘，每個人都可以參選台北市長，但這樣的想法和格局，把基隆看成偏遠的小鄉鎮，北北基桃是首都生活圈，每天生活在一起，這種說法、態度和觀念是不對的，對基隆人、基隆市也都不公平。