前白宮國家安全顧問：應在美媒體和好萊塢加強台灣聲音

美國前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）今天表示，必須跟進蔡英文總統加強台灣國防的努力，讓中國共產黨和解放軍知道他們的威脅不會成真，所有人都可以透過捍衛台灣來抵抗中共侵略並促進疫情後的世界和平，他也提出「三個加強」，表示應該在學術領域、國際場合和好萊塢等領域中，放大台灣的聲音。

外交部與國防安全研究院今明兩天舉行「凱達格蘭論壇」，蔡英文上午出席開幕並致詞，麥馬斯特以視訊方式發表專題演講。

麥馬斯特說，美國衛生部長阿查爾日前訪台，美國之前通過台灣旅行法和台北法案，美台之間有很大變化，他很高興看到「六項保證」的解密和美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）日前說出中國大陸的「一中原則」和美國政策不同，並重申繼續軍售台灣，以對抗中國共產黨的威脅和侵略。

麥馬斯特說，在後疫情時代，印太區域發生衝突的可能性將增加，因為中國大陸將加強內部組織，壓制人權自由、輸出專制模式和破壞基於國際秩序的規則，所以為了維持和平，美國和理念相近國家必須讓中國大陸了解，他們不可能利用軍事力量達成目標。

麥馬斯特說，台灣總是受到特別關注，解放軍晚上在台灣海峽進行軍事演習，轟炸機和戰鬥機具有威脅性地跨越中線，兩個月前，中國大陸更無數次地拒絕國際對協定和法治的呼籲，堅決實施港版國安法，終結一國兩制。

麥馬斯特說，在後疫情時代，可以藉由「三個加強」來強化台灣的角色，並對抗侵略及發展區域和平。第一個加強是在學術和研究領域加強台灣的聲音，反制共產黨的間諜活動，及對校園和機構的賄賂、監視與恐嚇行為，美國的大學應該和台灣的大學強化緊密聯繫。

麥馬斯特表示，應該在國際場域和重要國際議題上「放大台灣的聲音」，包括在公衛、能源、氣候、環境、糧食和水資源安全等相互關聯的議題，台灣都能成為領導者，這樣能共同促進印太區域的利益。

另外，麥馬斯特表示，也應該在美國媒體與好萊塢中放大台灣的聲音，現在是擴大台灣新聞平台影響力的時候，藉由強化台灣媒體在美國的力量，來平衡中國資本在美國媒體界的滲透，這是非常急切的情勢，對於香港這樣過去以英文為主要消息來源的地區，都已經無可避免的在媒體露出上被削弱，因此台灣的媒體需要告訴美國及其他國際觀眾有關台海歷史及南海在地緣政治焦點的議題。