高涌誠：替政治受難者平反 將是人權會重點之一

監察院院會今天通過「國家人權委員會職權行使法草案」，會中也通過「監察法」第26條修正草案，賦予調查中案件得適度公開之法源，盼監院能進一步走向公開透明。國家人權委員會副主委高涌誠說明，未來替政治受難者平反也會是人權會工作重點之一，在促轉會落幕前雙方會以業務聯繫、軟性協作方式合作，避免疊床架屋問題。

高涌誠表示，人權會不同於傳統監察權事後調查的性質，會有更多跟行政機關之間會有協作角度，目前已接到政治受難者陳情，表示有促轉

無法處理的案件，這部分符合人權會關心人權的宗旨，會加以討論如何解決，以保障到陳情人人權。至於外界質疑是否會具有政治性辦案，高涌誠說，內部也的確有意見擔憂會被如此看待，因此轉型正義案件主要採被動接受陳情，不會主動出擊。

監察院新聞稿指出，「監察院國家人權委員會職權行使法（草案）」條文共13條，除明定人權會處理案件應依正當法律程序及比例原則，同時規定處理陳情案件必要時得進行調解，依職權或陳情進行案件調查、訪查或系統性之國家詢查時，得要求政府機關（構）、私法人或私人團體協助配合；各級政府機關（構）因涉及人權侵害事項，必要時得協助人民提起司法救濟及聲請參加訴訟。

關於「監察法」第26條修正案，監察院表示，明定監察院調查權之行使應遵守正當法律程序及合乎比例原則，以彰顯法治國家監察權行使之基本原則；調查案件除報請結案外，應提出調查報告，賦予調查報告法律位階法源依據；為保障人民知的權利，將現行有關調查人員對外不得宣洩之規定增訂但書，使與公共利益或人權保障有關者例外得公開，俾監察職權之行使更臻完善。

高涌誠表示，雖然法源賦予調查私人，但人權會調查未來還是以公部門為主，私部門是例外中的例外，且糾正、彈劾還是回到監察院常設委員會，目的就是要對私人侵擾降到最低。

高涌誠指出，為避免外界有監院、人權會擴權疑慮，此次修法草案也明定了監委行使職權，必須遵守正常法律程序與比例原則。高涌誠說，調解權部分，人權會將將著重在政府侵害人民案件，若當事人希望協助調解，才會做必須處置，若是私人跟私人間問題，仍傾向交由司法處理；協助人民提起救濟同樣是針對國家侵害部分，而非私人之間。