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赴海峽論壇 李乾龍：對岸對綠絕望、對藍失望

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨主席江啟臣決定派代表團出席海峽論壇，國民黨秘書長李乾龍（中）指出，對岸對民進黨絕望、國民黨開始失望，國民黨有責任把兩岸交流重新搭建起管道。記者王敏旭／攝影
國民黨主席江啟臣決定派代表團出席海峽論壇，國民黨秘書長李乾龍（中）指出，對岸對民進黨絕望、國民黨開始失望，國民黨有責任把兩岸交流重新搭建起管道。記者王敏旭／攝影

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨主席江啟臣決定派代表團出席，敦請立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，並由國民黨秘書長李乾龍擔任副團長。李乾龍指出，對岸對民進黨絕望、國民黨開始失望，國民黨有責任把兩岸交流重新搭建起管道。

李乾龍說，海峽論壇已經談了很久，他跟主席建議，國民黨還是要為兩岸的交流搭起橋樑，也跟主席說兩岸的論述要很謹慎，但謹慎不是怕別人說「染紅」或是「舔共」，而是過去兩岸分治已經是事實，江啟臣用中華民國憲法的論述，談論中華民國是大家都可以接受。

李乾龍表示，用這樣利基點談論兩岸共識、九二共識、一中各表，絕對反對台獨、一國兩制，因為這是台灣民眾是不能接受的，國民黨明確不贊成這個，但是兩岸一定要和平共存、要有很好的交流。

李乾龍也說，雖然說疫情關係斷絕兩岸交流，但實際因為是民進黨的執政，民進黨的路線是不對的，所以是一開始先停才出現疫情，目前兩岸政府關係陷入一個低潮，所以請王院長代表參加兩岸論壇，是一個好的開始。

李乾龍指出，王院長有社會地位、有代表性，主席江啟臣也派他隨行，這次團員非常精簡，大概以10個人以內為主，其他是大陸那邊台商會去參加，希望兩岸恢復交流，經貿方面恢復好的暢通管道。

李乾龍表示，兩岸人民交流如果疫情趨緩，應該恢復交流，人民的旅遊、文化、藝術、宗教交流應該持續，不然很多人都失業了，對兩岸的經貿不是好事。

李乾龍 國民黨 江啟臣

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