選北市長不太行？林右昌槓宅神：說基隆小鄉鎮無知落伍

針對「宅神」朱學恒在「POP搶先爆」節目中指出，「林右昌選台北市長不太行」，「台北市民不太吃那種偏遠小鄉鎮來的人」。基隆市長林右昌今天聲明指出，朱學恒說基隆是遙遠小鄉鎮，實在是很無知落伍的說法。

林右昌今天上午發出聲明指出，有關宅神朱學恆先生評論下屆市長人選時提及「台北市民不太吃那種偏遠小鄉鎮來的人」，還指基隆是遙遠小鄉鎮，實在是很無知落伍的說法。

林右昌表示，北北基桃就是一個首都生活圈，也是一個千萬人的大都會。說基隆是遙遠小鄉鎮，實在是很無知落伍的說法！看看基隆這五年多的大幅進步，就知道空擁龐大資源的台北市有多可惜。

林右昌指出，台北市發展遲滯超過20年，人口流失，交通無解，年輕人買不起房子，反而是最迫切需要好好改造的地方。

他還說，台北市是全台灣菁英匯聚的城市，但「天龍國」並不是個好字眼，台北市是全台灣人的台北市，不要再說台北市是天龍國，他覺得這反而是一種貶損台北人格局的說法。