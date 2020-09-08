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王金平率團赴海峽論壇 蘇貞昌：必須遵守國家法令

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨主席江啟臣(左)決定派代表團出席，敦請立法院前院長王金平(右)擔任國民黨代表團團長。本報資料照片
第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨主席江啟臣(左)決定派代表團出席，敦請立法院前院長王金平(右)擔任國民黨代表團團長。本報資料照片

立法院前院長王金平將代表國民黨出席第十二屆「海峽論壇」。行政院蘇貞昌今提醒，任何人、任何政黨、組織都必須遵守國家法令。

第十二屆「海峽論壇」9月20日將在福建省廈門市舉行，國民黨江啟臣主席除了決定派代表團出席，也敦請立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，國民黨秘書長李乾龍擔任副團長。

蘇貞昌今參訪TTA台灣科技新創基地，會前接受時事議題訪問，他表示，自己不了解，也不了解國民黨相關作業，但國有國法與相關政策，也都有相關說明，任何人、任何政黨、組織都必須遵守國家法令。

至於蘇貞昌昨天受訪時，曾以一步一步爬形容衛福部長陳時中參戰台北市的可能。蘇今天解釋，這句話不是小時候爸爸媽媽提醒自己，人生就像爬樓梯，一步步踏踏實實，適用每個人做每件事情上面，沒有針對任何人，只是把父母教的道理給大家做參考。

外界都關注陳時中與文化部長鄭麗君都可能是下屆台北市長參戰人選，蘇貞昌也說，自己擔任行政院長，這兩人都幫忙很多，也是非常好的人才，現在各方對兩人有期待，最後兩人有什麼規劃自己也都會幫忙。

國民黨 蘇貞昌 行政院

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