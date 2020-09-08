賴品妤被爆街頭吻抱曝戀情 新歡曾玟學北上陪五天四夜

根據CT WANT報導，現年28歲的民進黨立委賴品妤，與32歲的苗栗縣議員曾玟學，被爆出在街頭當街曬愛，兩人互動親密，儼然像一對熱戀情侶。

賴品妤在立院風頭最健，是該屆立委中最年輕的女立委。她在年初曾接受名嘴周玉蔻的專訪時表示，自己太忙沒時間談戀愛，「目前沒男友」，但媒體九月拍到她跟曾玟學在街頭公開曬愛，曾玟學還在賴品妤的住處待了四天之久，在北上期間陪伴賴跑行程。

曾玟學進入政壇時間短暫，但多次備受關注，因在臉書貼出一疊「未拆封預算書」的照片，引發國民黨議員不滿，將成為苗栗縣第一位被提案送入紀律委員會的議員。

今年8月，一段有關前時代力量黨主席黃國昌批評曾玟學的錄音檔被洩露，在曝光的錄音檔中，黃國昌表示如果沒有自己的支持，曾玟學根本選不上時代力量決策委員。曾玟學在8月23日宣布退出時代力量，讓黨內掀起的退黨潮中，再掀起一陣連漪。

在曾玟學退黨後，媒體訪問賴品妤的說法，賴表示，這次事件是時代力量內部的事，不便公開發表意見。她還說，與時代力量很多年輕人都還蠻熟，很多在創黨前就認識了，曾玟學也沒跟她聊過這件事情。