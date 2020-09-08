故宮收入歸藍？陳柏惟：全台有權爭取的人只有他

國民黨黨代表陳麗旭日前在全代會上表示，故宮國寶是國民黨帶來台灣的，門票收入應歸國民黨，引發討論。台灣基進立委陳柏惟在臉書表示，原本放在紫禁城裡的收藏，全台灣唯一有資格爭取的人叫做愛新覺羅溥聰（金溥聰），國民黨可以請他跟中華民國政府討討看。

陳柏惟說，故宮文物的來由是孫中山為首的南京臨時政府和袁世凱的北洋政府協商談判，得出一個清室優待條件，因此所有文物都放在紫禁城裡面收藏起來，直到軍閥馮玉祥推翻北洋政府，裡面的東西才被帶走，因此按照此脈絡，金溥聰是全台灣唯一有資格爭取的人。陳說，「中國國民黨沒做功課，我幫他們做功課」。

陳柏惟指出，國民黨長期侵占台灣土地跟人民的財產，已經不只是數億數兆的事情，不明白為什麼故宮350元的門票要給國民黨，如果國民黨能接受現在的人用1元跟他們換4萬元（政府發行新台幣時，4萬元舊台幣得兌換1元新台幣），那自己願意出350元的故宮門票錢，補償給他們。