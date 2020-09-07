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周玉蔻爆蔣萬安設服務處是因為韓國瑜 韓營：沒這回事
資深媒體人周玉蔻今在《周玉蔻嗆新聞》廣播節目中爆料，國民黨立委蔣萬安設北投服務處，是因為高雄市前市長韓國瑜想選台北市長，讓台北市黨部緊張因此被逼設服務處。國民黨黨務高層表示，蔣萬安選不選一直都有他的步調，跟韓國瑜或是其他人要不要參選何關，難道他們要選，蔣萬安就不選了嗎？「國民黨的家務事，什麼時候輪得到外人去見縫插針？」
韓營人士也駁斥，韓國瑜才休息不到三個月，就吵他要出來選台北市長，一天到晚只會消費他，到底有什麼問題？根本就沒有這回事。
周玉蔻在節目中指出，蔣萬安設服務處很有可能是被逼的，因為現在韓國瑜想選台北市長，已和重要人士約談中，此舉讓台北市黨部非常緊張，因此協助蔣萬安設立北投服務處，即便蔣萬安對外宣稱他是要反應人民心聲，「但說白了就是韓國瑜要選台北市長」。
不過資深媒體人蔡詩萍表示，他並不清楚這個消息，但他認為韓粉不希望韓國瑜就此淡出政治，也因為韓粉的緣故，韓國瑜在國民黨內還有一定份量，這些足以牽動他往後的布局。不過韓歷經總統大選和罷韓失利，全國性大選可能沒機會。
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