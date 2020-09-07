網傳小英政府部長級會議吃高價位便當 民進黨駁斥

有民眾在LINE群組裡散布「小英政府開部長級會議吃高價位餐廳便當」，民進黨表示，這是不實謠言，民進黨發言人顏若芳表示，「此種刻意捏造的不實內容，以移花接木的方式抹黑蔡英文政府的作法，民進黨予以嚴正駁斥，相關圖文皆屬造假謠言，特此聲明。」

顏若芳指出，根據事實查核網站查證，已有網友指出此為網路影片之截圖，明顯為特定人士刻意操作之假訊息。民進黨呼籲，「散布不實謠言屬違法行為，請網友協助檢舉錯假訊息並加以澄清，切勿再散布，助長謠言傳播之歪風。」

【中央社台北7日電】

民進黨發言人顏若芳今天指出，部分民眾在LINE群組散佈蔡政府開所謂部長級會議，吃高價位餐廳便當，這種刻意捏造不實內容，移花接木抹黑蔡英文政府的作法，民進黨予以嚴正駁斥，相關圖文皆屬造假謠言。

顏若芳表示，根據事實查核網站查證，已有網友指出這是網路影片截圖，明顯是特定人士刻意操作的假訊息。散佈不實謠言屬違法行為，請網友協助檢舉錯假訊息並加以澄清，勿再散佈，助長謠言傳播歪風。