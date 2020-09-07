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故宮「國寶」哪國的？ 國民黨考紀會、黨產會臉書論戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨黨產遭凍結，財務捉襟見肘，黨代表陳麗旭昨天全代會上開砲，要向民進黨政府討回故宮國寶，將故宮門票收入歸給國民黨。發言引發不當黨產委員會與國民黨考紀會在臉書上論戰：黨產會也稱「國寶」，那「黨產會屬哪個國家？」圖／截自黨產會臉書
國民黨黨產遭凍結，財務捉襟見肘，黨代表陳麗旭昨天全代會上開砲，要向民進黨政府討回故宮國寶，將故宮門票收入歸給國民黨。發言引發不當黨產委員會與國民黨考紀會在臉書上論戰：黨產會也稱「國寶」，那「黨產會屬哪個國家？」圖／截自黨產會臉書

國民黨黨產遭凍結，財務捉襟見肘，黨代表陳麗旭昨天全代會上開砲，要向民進黨政府討回故宮國寶，將故宮門票收入歸給國民黨。上述發言，引發不當黨產委員會與國民黨考紀會在臉書上論戰：黨產會也稱「國寶」，那「黨產會屬哪個國家？」

回應國民黨黨代表「討回故宮國寶」主張，黨產會今天在臉書表示，「國寶，是全體國民的，不是你的。」認為「國寶，就是屬於國家的，也是全體國民的，不會是一個黨的、也不能當作一個黨的專屬財產。」

黨產會在臉書也批評，在動員戡亂與戒嚴結束前，國民黨憑藉黨國體制執政優勢，以違反當時法令或實質違反自由民主憲政秩序方式，從國家或人民取得財產納為己有，累積了龐大的政黨財產，形成政黨競爭機會不平等的失衡狀態。

黨產會指出，民主轉型後，利用執政機會或國家權力取得之不當財產皆應回復，可惜仍有人抱持威權黨國思維，認為「國寶是國民黨的」；強調「國寶真的不是黨寶」，請國民黨揮別黨國思維，停止黨國不分，歸還不當黨產，落實轉型正義。

但國民黨考紀會下午也在臉書回擊，黨產會現在承認自己是中華民國政府機關？否則台灣國的故宮怎會收藏中國國寶？「沒有國民黨就沒有故宮國寶」，黨產會不承認中華民國、台灣光復，卻跑來跟國民黨搶黨產、搶國寶，會不會太好笑？

除在所屬臉書發聞，國民黨考紀會也直接到黨產會臉書留言踢館，要黨產會表態「貴會所屬哪個國家？」黨產會回覆「以為我們都是同一國呀，還是貴會（指國民黨考紀會）心有其他所屬呢？」讓考紀會再質疑，「貴會所謂同一國是哪一國」？

看黨產會遲遲不願打出「中華民國」4字，國民黨考紀會更追打，「貴會是忘記了（屬哪一國），還是害怕想起來？」

後有網友幫黨產會腔，要國民黨捐黨產。考紀會則回覆，「國民黨也想捐出黨產，可是偉大的黨產會不准」。黨產會再搬出促轉條例，批評國民黨捐黨產舉動「不是你說要捐給誰就捐」。

國民黨考紀會再質疑，黨產會從「不法」變「不當」是轉概念，黨產會所稱「不當黨產」未逐條逐筆審查過。黨產會再澄清，相關事項都明確寫在不當黨產條例中，調查也都遵守正當法律程序，反要國民黨逐筆說明怎麼取得這些黨產？

黨產會的發言讓國民黨考紀會再不滿質疑，「原來舉證責任在被告啊」，揶揄黨產會位階果然高於法院，不愧是球員兼裁判的回答，直接倒置舉證責任（跟拓海一樣）「好會甩」。

黨產會 國民黨 國寶

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