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民進黨團想閃美豬話題？立院可能9.21開議

聯合報 / 記者陳熙文蔡佩芳鄭媁／台北即時報導
蔡總統日前宣布以行政命令放寬瘦肉精美豬進口，引發在野黨反彈，認為民進黨政府不尊重國會，希望立法院能盡快開議，以便實質審查。本報資料照片
蔡總統日前宣布以行政命令放寬瘦肉精美豬進口，引發在野黨反彈，認為民進黨政府不尊重國會，希望立法院能盡快開議，以便實質審查。本報資料照片

蔡總統日前宣布以行政命令放寬瘦肉精美豬進口，引發在野黨反彈，認為民進黨政府不尊重國會，希望立法院能盡快開議，以便實質審查。民進黨團總召柯建銘指出，開議時間點可能落在9月21日，但確切日期仍需要朝野協商做決定，「下禮拜再來談」。立法院秘書長林志嘉則表示，目前正和各黨團溝通朝野協商時程。

蔡總統8月28日親上火線舉行記者會，宣布將由農委會和衛福部訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口，並直言「這次的開放，沒有牽涉到立法院需要有所作為的部分」，由行政部門進行預告和公告程序後即可進行，引發在野黨不滿，因為，即使是行政命令，仍須送立法院備查。

依「立法院職權行使法」第60條規定，「命令送達立法院後，應提報立法院會議。出席委員對於前項命令，認為有違反、變更或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之者，如有15人以上連署或附議，即交付有關委員會審查。」換言之，立法院仍可對行政命令進行審查。在野黨因此呼籲愈快開議討論愈好。

國民黨團書記長林奕華表示，黨團對美豬進口的立場不變，就是要求此次修正的所有法規命令，必須經過民主程序送至立法院實質審查。黨團希望立法院盡快開議，並在朝野協商時嚴正表達在野的訴求。

時代力量黨團總召邱顯智表示，曾在9月3日向立法院發文，希望愈早召集朝野協商決定開議日期愈好，但目前尚未得到回音。邱顯智表示，行政命令要從備查轉為審查，必須等開議，因此呼籲盡快開議，「不然這要怎麼處理？」

民眾黨團總召賴香伶表示，若要盡早開議，本周勢必要舉行朝野協商做討論，她上周有與林志嘉溝通，林表明這一周會做處理。賴香伶預料，最快本周五或下周二可以開會，尤其有美豬問題需要釐清，希望透過國會的審議程序，讓決策公開透明，「早一點開比較好」。

不過，柯建銘今天表示，開議時間點可能落在9月21日。等於還要再等兩個星期，也與在野黨要求「早一點開議」的訴求有相當落差。

立法院 美豬 邱顯智

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