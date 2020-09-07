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于北辰遭國民黨開除 臧幼俠：開直播無中生有批評黃復興黨部
黃復興桃園黃國園黨部主委于北辰在臉書直播自爆被黨中央開除，遭告知黃國園黨部主委就做到今天。黃復興黨部主委臧幼俠表示，于北辰多次開直播批評黃復興黨部，引起許多黃復興幹部的不滿。他強調，不是不能批評，但不能無中生有，「既然他這麼喜歡直播，那就去直播好了，不用當黃國園黨部主委了」。
對於于北辰如何批評黃復興讓黨中央決定開除，臧幼俠表示，對於下屬他不願多說，大家可以自己去看看他的直播，他僅說，于不能為了自己傷害其他人，希望大家都要誠實。
而于北辰說，自己雖然有預料可能被解職，但認為黨中央至少要打電話告知開除理由，有本事就直球對決，而不是只給一到命令，至今都沒一個解釋，這是「最粗糙的分手」。他也批評黨中央，說要找年輕人最後他卻被老人開除，國民黨到現在還是老人和一群老傢伙說得算，真的完蛋了。
但于北辰也說，自己沒有黨職了，未來就不再受這些人拘束，「我終於自由了」。但他也強調，自己熱愛國民黨，所以不會退黨，但也不會在接受這些大老無禮的要求。
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