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凱達格蘭論壇明登場 聚焦後疫情時代區域安全
外交部與財團法人國防安全研究院，8日至9日將在台北君悅酒店舉行「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。外交部今天表示，我國政府期盼透過「凱達格蘭論壇」與相關各方共同強化合作與對話，齊力維護與促進印太地區的和平、安全與繁榮。
外交部表示，為因應全球疫情，論壇將以「半視訊」方式進行，邀請重要貴賓開幕致詞，並與區域相關國家的現任與卸任官員，以及學者專家透過視訊方式，共同聚焦討論後疫情時代區域安全議題。
會議將聚焦後疫情時代地緣政治的變化，疫情對亞太安全的衝擊與影響，以及台海、南海安全、全球公衛安全與經濟安全等議題。
議程方面，由美國前國家安全顧問H. R. McMaster與前副總統陳建仁分別發表專題演講；此外，日本參議員Matsukawa Rui、眾議員Makishima Karen、美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、澳大利亞聯邦眾議員Andrew Laming、波蘭科學院院長Jerzy Duszyński等，來自各國共20位官員及學者，將與我國政經學者專家深入對談。
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