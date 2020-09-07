民進黨人事 許嘉恬回鍋婦女部、范綱皓掌網路社群中心

高雄市長陳其邁日前挖角民進黨兩位主管進入小內閣，民進黨秘書長林錫耀今天在主管會議宣布新任黨務主管人事表示，原婦女發展部主任蔡宛芬、網路社群中心主任廖泰翔日前已向中央黨部請辭轉赴高雄市政府任職，新任婦女發展部主任將由許嘉恬接任，網路社群中心主任則由原青年發展部副主任范綱皓轉任。

其中許嘉恬已是二度擔任民進黨婦女部主任，也曾爭取2010年台北市議員黨內提名，當時許嘉恬與一起競爭的高嘉瑜還曾穿上女僕裝上街造勢，創造話題。

民進黨表示，許嘉恬是1974年生，台灣大學政治研究所碩士、台灣大學社會系社會工作組學士、曾任台灣婦女團體全國聯合會秘書長、台灣女性影像學會的常務理事，長期關心社福、婦幼等公共政策，黨政經歷完整，曾任高雄市政府市長室機要、行政院院長室專門委員、民進黨婦女發展部主任，對婦女部業務相當熟稔，銜接工作的推動必能勝任。

民進黨也介紹，范綱皓是1989年生，台灣大學建築與城鄉所畢業，過去除了參與2020年蔡英文總統競選辦公室社群中心工作、亦曾任民進黨青年發展部專員、副主任；擔任青年發展部副主任期間，負責青年部社群相關業務，與年輕世代KOL互動也非常熟悉，對於持續推動民進黨網路社群經營的工作也將可以立即接軌。