40年戰略大轉彎！美國改出這一招，中國就不敢犯台？

「如果中國對台動武，美國會出兵救援？」在台海局勢緊張的此刻，美國40年對台戰略大轉彎，從「建設性模糊」到「策略性清晰」。然而如此轉變，會讓美國在關鍵時刻做出什麼決定？

這個問題過去40年間，不斷有人提問，但無論台灣還是美國，沒有人知道真正的答案。

原因在於，過去40年間，無論台灣情勢如何緊張，美國—無論是民主黨還是共和黨當家，都不曾對這個問題說清楚、講明白。

這樣的「建設性模糊」一方面讓中國不敢輕易動武，無論國內鷹派「用武力征服台灣」的呼聲有多高；另一方面，「模糊」也讓台灣不敢貿然宣布獨立，無論選舉時「台灣獨立」喊得多響亮。

美國、中國到台灣在「默契」上維持「模糊」是否能持續帶來和平。《外交事務》雜誌9月一篇文章警告，「建設性模糊」的時代已經終了，未來，美國必須要採取「策略性清晰」才能常保台海無戰事。

從「建設性模糊」到「策略性清晰」

這篇文章作者名叫理察．哈斯（Richard Haas），他曾擔任美國國務院政策規劃主任和前國務卿克林．鮑威爾的幕僚，2003年7月開始，他就一直是美國對外關係委員會主席。

他認為，所謂的「策略性清晰」就是明白告訴中國：如果對台動武，美國將有所回應。

台美1979年斷交後，美國國會通過「台灣關係法」，表明任何以和平以外方式，強行決定台灣未來的行為，不但威脅西太平洋和平和安全，也將導致美國嚴重關切。

根據該法案，美國應該保持介入台灣戰事的能力，同時提供台灣必要的軍事支援。但對於關鍵的中國出兵台灣，美國是否會馳援，並沒有明確宣示。

在此同時，當年擔任國務卿的季辛吉則發明了「建設性模糊」（constructive ambiguity）一詞，這是指談判，敏感而爭議不下的問題，使用模稜兩可的措辭，保持彼此迴旋的空間。當年季辛吉認為，美中台三方彼此立場不同，要針對台海問題提出三方都可以接受的安排是不可能的事，因而特別發明這個詞彙。

問題是，40年過去後，當年一個中國、台灣關係法和建設性模糊為架構的台海「現狀」，已經到了改變的時刻，改變的原因，主要是中國的崛起。

大國崛起、戰狼外交改變局面

從1979年改革開放迄今，致力於發展經濟的中國採行克制的對外政策，同時讓台海維持了40年的和平。不過，從中國國力的崛起到中國戰狼外交的改變，哈斯認為，「模糊」已不足以維持台海和平。

他認為，2021年將是個緊迫的時間點，中共100週年紀念即將到來，全黨都等著看習近平如何落實「中國夢」的實現。從他最近不惜快速對香港下重手就是一例，而在香港之後，台灣首當其衝。

哈斯認為，40年美中台軍事經濟力量改變，在其中少數從來沒有改變的事情之一，就在於中國取得台灣，對美國的利益傷害無可承受。萬一中國侵台，而美國無力回應，包括日韓在內的亞洲盟友，將可能被迫倒向中國，或是開發核子武器以求自保。特別是川普總統這兩年接連棄守北約，宣布從德國撤軍以及拋棄庫德族之後。

「策略性清晰」怎麼落實？哈斯主張，光是一張書面聲明並不夠，在宣布出兵保護台灣的同時，美國同時應該：

一、增加在亞太的海空軍力部署。

二、動員國務院的規劃人員，演練台海可能的危機狀況，把台海當成是優先事項。

三、美國應諮詢日本和韓國，看看台海如果發生戰事，他們願意提供什麼協助。

四、明確告訴中國，對台動武將是經濟成長停滯，其後果將危機共產黨執政的合法性。為了向中國表明立場，美國國會同時應該通過法案，允許對中國採取禁運等措施。

五、動員亞洲和歐洲盟國一起行動。

「創造性清晰」不等於「台美關係提升」

近期美國官員接連訪台，台美關係似有增溫，再加上民主黨黨綱拋棄「一個中國」，再再都給人美台關係提升的聯想。文章認為，這正是最危險的，因為中國最不能忍受的就是台灣尋求國際承認，而這也是中國最容易拿來攻擊台灣的理由。

「策略性清晰」可以降低中國誤判情勢的可能，值得注意的是，從「創造性模糊」到「策略性清晰」並不意味著美國必須提升與台灣的關係。換句話說，美方如果宣示動武保護台灣，將是單邊的，而非共同的，美國原有的「一個中國」政策將不會受到改變。

哈斯認為，由於美國的亞太盟邦都認定，中國一旦攻台，美方將提供援助，如果美國突然決定不再援台，將危及與這些國家的同盟關係。

值得注意的是，從「一中各表」到「創造性模糊」的消失，愈來愈明確的界線，是不是意味著，台灣無論是對美或者對中，可以操作的空間同樣變小了？

（作者／李國盛 本文出自2020.9.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）