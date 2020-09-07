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蔡英文出席義民祭 盼鄉親豐富多元文化「守住台灣」
今年全國義民祭由新竹縣大隘祭典區輪值，今天在新埔褒忠義民廟舉行義民祭大典，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、縣長楊文科等人皆到場參與，重頭戲傳統賽神豬、賽神羊也吸引許多民眾前往觀賞、拍照，蔡英文期許鄉親一起為客家文化努力，豐富台灣多元文化，共同守住台灣，蘇貞昌也致贈「義氣凌雲」的匾額。
蔡英文表示，守護鄉親就是義民爺精神，而義民爺精神就是台灣精神，義民信仰的文化是台灣重要的文化，要把這樣的精神和文化傳承下去，而在客家鄉親和中央努力之下，義民祭典已經發展成全國注目的重要節慶，也是客庄12大節慶之一、文化部認證重要的文化資產。
蔡英文說，她一次又一次來到桃竹苗，看到浪漫台三線的生機和商機，也看到青年返鄉參與客家創生，看到沉浸式的客語教學正在紮根，看到客家族群主動搭起無形間的友善互動與歷史反思，這就是與時俱進不斷發展的客家文化。
她也向在場致力發展客家文化傳承義民精神的鄉親，表達感謝與感佩，期許鄉親一起豐富台灣多元文化，讓大家共同守住台灣，並向義民爺祈求保佑全國人民身體健康、闔家平安萬事順利。
楊文科表示，今年義民廟創建第232周年，義民祭也已傳承超過180年，每年的義民祭，不僅是全國客家人一年當中最重要的盛事，更是新竹縣最重要的客家節慶活動，讓客家人感念義民爺過去犧牲生命、保護客家族群的奉獻，也凸顯客家人「淳樸、敦厚、熱情、好客」等特質。
楊文科說，在中央與地方積極合作下，全國義民祭系列活動，兼具傳統習俗與時代變遷，更富含文化教育紮根意義，活動也越來越盛大。未來，期盼中央與地方繼續攜手合作，共同維護200多年來客家先民留下的「保家衛國忠義精神」，珍惜在地文化，看見真正的台灣精神。
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