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回鍋選市長？林佳龍：大家要把我推走嗎

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長林佳龍表示，當交通部長又住台中，全力支持台中交通建設。記者陳秋雲／攝影
台中市長林佳龍表示，當交通部長又住台中，全力支持台中交通建設。記者陳秋雲／攝影

針對是否再參選台中市長，交通部長林佳龍今天說，他目前擔任交通部長，台中市現在最需要的就是交通建設，過去擔任市長想做但交通部不一定支持的，現在會全力支持。包括軌道建設、高架捷運化、綠線通車、藍線核定、公路網都已在交通部一步步落實。林佳龍說，台中交通建設包括74環線骨幹串聯國1、3、4、6號線，都會在未來兩三年內完成。

他提到，包括中彰投區域公路網，都是交通部在負責，陸運之外還有台中雙港計畫，包括清泉崗機場要有整體的國際機場規劃，港市合作串聯工商業港口，這些都是交通部的業務。

林佳龍說，自己住在台中，有機會就來會勘造訪，民代關心的議題也會全力支持，不分黨派角色努力。

對於媒體問到，是否有可能選入台北市長參選，林佳龍則表示，沒聽到這樣的說法，現階段就是把交通部長角色做好，他笑問「大家要把我推走嗎？」

林佳龍 清泉崗機場 台中市

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