【即時短評】從勞基法到美豬開放 兩個右派政黨的困境

蔡英文總統日前宣布放寬含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉進口台灣，其做法與當年馬政府開放美國牛肉有許多雷同之處，說詞更是如出一轍，體現出無論誰執政，在美中台三方的角力中，不得不有所犧牲。

相較於馬政府當年正與中國大陸洽簽兩岸經濟架構合作協議（ECFA），努力在美中之間尋找平衡；冷凍的兩岸現況，更迫使蔡政府必須在兩者之間選邊站、快速傾美，以極大化政治、經貿利益。

過去民進黨面對美國瘦肉精肉品叩關入台，採取預防主義的態度，著眼於瘦肉精的潛在威脅，把國人健康的標準拉到最高，在風險控管上講究的是「零風險」。這也是民進黨當年與社會運動結合，所採取的一貫作風，這一點，在核電議題上更表露無遺，高喊「我是人，我反核」，把擁核的支持者皆標籤為「非人」，可見一斑。

然而，隨著民進黨勝選執政，也必須走下道德至高點，過去所秉持的預防主義，也必須轉化為務實主義，對各項民生政策作出適當的風險控管。從勞基法修法，到國民法官法，民眾可以明顯觀察到民進黨在觀念上的轉變（或轉彎），不過令人憂心的不只是政黨的誠信問題，而是更深層的結構性問題。

當然，誠信是社會對政治和權力，最基本也最簡單的檢驗標準，絕對不是一句「時空背景不同」就能搪塞過關；一個政黨，無論有再高明的公關，要是失信於民，都必須承擔後果。但民進黨的轉變，代表的不僅僅是其世俗化的結果，而是凸顯台灣其實沒有真正的左派政黨。

現在來看，執政黨與在野黨之間的最大分歧，莫過於在兩岸政策上的立場，然而在經濟政策上，兩者的觀念相差無幾。民進黨過去可能呈現左派思維，但顯然骨子裡只是沒有國民黨那麼右的右派。

不管是儒家傳統的中庸之道作祟，還是經濟至上的民心指導，台灣如今誕生了兩個右派政黨，形同直接限縮了公共討論的空間。民進黨極力撇清在野時的莽撞，要轉型為「台灣的國民黨」；國民黨則想學習民進黨在野時的魄力，想扮演好監督者的角色，卻不停的打自己巴掌。

昨是今非，今非昨是。兩個右派政黨的困境，無疑將把國家的公共討論推向單一化的局面。