蔣萬安陳時中誰好打？黃珊珊：書還沒讀好怎想別人？

2022台北市長選戰，有意參選者陸續浮上檯面，包括國民黨立委蔣萬安近日鬆口有意參選；民進黨部分，文化部前部長鄭麗君、衛福部長陳時中、基隆市長林右昌都是可能人選。台北市長柯文哲有意交棒的副市長黃珊珊今天表示，「誰都可以來選(北市長)，大家都來選是好事，不過台北市民的要求很高。」

對於柯文哲說現在是準備讀書、不是準備考試時候，媒體也問黃珊珊，何時會準備考試？黃珊珊表示，「應該是說先要把書讀好，才能準備考試，書都讀不好，怎麼考都沒有用。」

至於陳時中比較好打？還是蔣萬安比較好打？黃珊珊表示，台北市的工作很多，不用想這些，書都還沒有讀好，怎麼想別人會考得比你好？

儘管距離2022選舉還有兩年，不過有意參選者陸續表態，對於台北市長選舉挑戰者多，黃珊珊說，只要年滿23歲就可以來選，她沒有什麼意見。

由於先前有民調顯示，黃珊珊與時代力量前立委黃國昌民調加起來有19%，黃珊珊今天也被問及，會不會與時代力量合作參選？黃珊珊沒有正面回應，僅表示，她到市府上班才第10個月，先前當了20年議員，到市府上班後，才覺得市政工作非常繁重。

黃珊珊說，台北市非常大、將近270萬人口、台北市民標準也高。尤其市長要顧慮教育文化、社會福利、工務建設、城市治理、都市計畫等面向，她出任副市長後，負責防疫、及公共安全工作，有非常多事情要做，她每天就是跟柯文哲一樣，早上五點多起床、六點多出門，七到多到辦公室，晚上十點到家，每天休息時間都不夠，就是認真學習工作。

黃珊珊說，她進來市府10個月，很感動，每天都覺得時間不夠用，沒有時間機會去思考其他問題，尤其台北市這麼多的工作，不是什麼人、什麼事，都可以隨時進來就可以上手，專心學習才是很重要，至於管理面，一個城市要治理、要延續這才最重要，誰都可以來選舉。