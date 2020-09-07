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兩度稱許館長俠骨柔情 陳其邁笑：這好像在表白

聯合報 / 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
「館長」術後，高雄市長陳其邁第一位打電話給他的人，陳其邁今早被問到此事，指館骨俠骨柔情，「我是蠻喜歡他的」。記者王昭月／攝影
「館長」術後，高雄市長陳其邁第一位打電話給他的人，陳其邁今早被問到此事，指館骨俠骨柔情，「我是蠻喜歡他的」。記者王昭月／攝影

網紅館長」陳之漢上月28日遭人連開3槍，手術後已回家休養，但今天他透露，術後接到的第一通電話竟是在2018年罵得最凶的現任高雄市長陳其邁打來的，感到很羞愧，陳其邁笑說，「被罵也是正常的」，受訪時並兩度稱讚館長俠骨柔情，希望他趕快好起來。

陳其邁說，館長是俠骨柔情的人，外表看起來很粗曠、內心其實蠻細膩的，館長被槍擊了三槍後，他接受媒體訪問就說，動機沒有那麼單純。

「這幾年，其實我還蠻喜歡他的」，陳其邁說，館長講話雖然有時幹話連篇，有點難聽，但對台灣、對國家的立場很堅定了，他是滿佩服，「這種俠骨柔情的勇士，我希望他能夠趕快好起來，所以就打了電話」。

陳其邁說，過去自己在長庚醫院服務過，所以稍微打電話關心一下館長狀況怎樣，他常關心一些社會公義的事情，我都很佩服他，「沒什麼啦，就是關心這樣子，很單純，我也忘了跟他講什麼」。

館長自曝，2018年他罵陳其邁罵的很兇，結果陳還打電話安慰他，讓他很羞愧，陳其邁笑說，「沒有啦，被罵也是很正常，就是希望他能夠早日康復」，接著他有點靦腆地說，「這好好像有點在電視機面前在表白，這個我不太內行」，「我臉都紅了起來了」。

館長 陳其邁 網紅

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