北市9/22起日租套房收居檢者 最高罰1萬5並公布姓名

台北市接連有民眾陳情，住家附近有疑似日租套房收住居家檢疫者，恐成防疫破口？台北市副市長黃珊珊今天宣布，北市府從9月22日起，居家檢疫者或居家隔離處所僅限北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供之處所，違者將處罰建物所有權人並公佈地址及所有權人姓名。

為有效防堵防疫破口，北市府也祭出鐵腕，從9月22日起，居家檢疫或居家隔離地點，只能在北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供的處所，違規者，衛生局將依照「傳染病防治法」處建物所有權人3000元至1萬5000元罰鍰，也將被公布姓名及建物地址。

北市府統計，台北市截至9月1日，同一地址收住不同居家檢疫者5此以上者，非經北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供處所，總計超過80筆地址，考量日租套房等非防疫旅館之處所，恐有民眾一般混住情形，另外，若未能依照規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染，形成病毒傳播溫床。

觀光傳播局長劉奕霆表示，北市府除8月21日公告收住居家檢疫者的一般旅館違規名單，從9月22日起，居家檢疫者或居家隔離處所僅限北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供之處所，違者將處罰建物所有權人並公佈地址及所有權人姓名。

為有效防堵防疫破口，北市府也祭出鐵腕，從9月22日起，居家檢疫或居家隔離地點，只能在北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供的處所，違規者，衛生局將依照「傳染病防治法」處建物所有權人3000元至1萬5000千罰鍰，也將被公布姓名及建物地址。

黃珊珊表示，北市府先前已經多次請中央針對非官方認可的檢疫場所收住居家檢疫者研議罰則，不過中央至今尚未公佈罰則。為杜絕病毒的可能傳染，北市府已經訂定針對疑似日租套房收住居家檢疫者或居家隔離者防疫措施，為台北市防疫做最嚴格把關。