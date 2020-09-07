實名口罩出包遭疑美豬可能管不好 陳時中宣示決心
國家隊口罩蒙塵，外界因此質疑政府可能管不好萊克多巴胺美豬。衛福部長陳時中說，外界批評是應該的，政府會溝通、反省，愈做愈好。未來到全台各示範點示範標示，專注每個細節。
廣播今天播出衛生福利部長陳時中在4日預錄的節目。主持人問，因有口罩國家隊將中國製非醫用口罩混充實名制口罩，導致國家隊蒙塵，外界也連帶質疑，政府可能管不好將放寬進口的萊克多巴胺美豬。
陳時中表示，對於相關批評一定虛心受教，政府會溝通、反省，愈做愈好，唱衰不會讓台灣進步，大家要共同努力。未來對美豬美牛的標示，一定會盡全力做好，會規劃到全台各示範點示範，哪裡需要他，他就會去。到示範點注意每一個細節，吸收大家對標示的意見，希望服務廠商，也讓民眾有選擇權。
不過，陳時中說，未來規定廠商要強制標示，但此「知易行難」，有太多東西要標。但任何產品，只要有進口肉品都要明確標示產地國，沒辦法標示是否含有萊克多巴胺，但只要標出產地國，民眾就會知道有相關可能性。
陳時中說，未來會強化追蹤系統，因台灣每年進口美豬的量可以掌握，知道有哪些進口商，賣給哪些盤商，盤商又賣給哪加工廠，加工廠大概就是200、300家，只要去查加工廠就能掌握。他相信一般攤販賣美豬的話「沒人要吃」。
外界關注陳時中近來承受各類議題壓力，陳時中說，前段時間壓力大，大的有意義；這段時間壓力大，但口水多。
主持人也詢問，陳時中是否參選；陳時中說，沒想到那個，現在手邊有疫情、食安和健保議題，「3支箭不知道能不能度的過？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言