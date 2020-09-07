實名口罩出包遭疑美豬可能管不好 陳時中宣示決心

國家隊口罩蒙塵，外界因此質疑政府可能管不好萊克多巴胺美豬。衛福部長陳時中說，外界批評是應該的，政府會溝通、反省，愈做愈好。未來到全台各示範點示範標示，專注每個細節。

廣播今天播出衛生福利部長陳時中在4日預錄的節目。主持人問，因有口罩國家隊將中國製非醫用口罩混充實名制口罩，導致國家隊蒙塵，外界也連帶質疑，政府可能管不好將放寬進口的萊克多巴胺美豬。

陳時中表示，對於相關批評一定虛心受教，政府會溝通、反省，愈做愈好，唱衰不會讓台灣進步，大家要共同努力。未來對美豬美牛的標示，一定會盡全力做好，會規劃到全台各示範點示範，哪裡需要他，他就會去。到示範點注意每一個細節，吸收大家對標示的意見，希望服務廠商，也讓民眾有選擇權。

不過，陳時中說，未來規定廠商要強制標示，但此「知易行難」，有太多東西要標。但任何產品，只要有進口肉品都要明確標示產地國，沒辦法標示是否含有萊克多巴胺，但只要標出產地國，民眾就會知道有相關可能性。

陳時中說，未來會強化追蹤系統，因台灣每年進口美豬的量可以掌握，知道有哪些進口商，賣給哪些盤商，盤商又賣給哪加工廠，加工廠大概就是200、300家，只要去查加工廠就能掌握。他相信一般攤販賣美豬的話「沒人要吃」。

外界關注陳時中近來承受各類議題壓力，陳時中說，前段時間壓力大，大的有意義；這段時間壓力大，但口水多。

主持人也詢問，陳時中是否參選；陳時中說，沒想到那個，現在手邊有疫情、食安和健保議題，「3支箭不知道能不能度的過？」