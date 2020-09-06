未出席全代會！韓國瑜行蹤曝光 合體三位前副市長

前高雄市長韓國瑜今天中午偕昔日團隊在台北聚餐，韓國瑜、副市長李四川、葉匡時、陳雄文等人都出席，韓團隊大集合，場面溫馨又熱絡，席間大家高歌歡唱，展現韓團隊凝聚力與好默契。

現場有三位前新聞局長，分別是王淺秋、丁樂群、鄭照新，王淺秋離開公部門後，目前主持廣播節目，丁樂群一度赴美調養身體也含飴弄孫，近期返台。鄭照新則進國民黨中央黨部服務，擔任文傳會副主委。

前副市長葉匡時、李四川已進到民間公司服務，前教育局長吳榕峯到大陸上海一所雙語學校擔任校長，前衛生局長林立人即將到高雄某醫院出任副院長。前研考會主委李銘義等人則回大學服務。

韓團隊有革命情感，這回由葉匡時邀集大家開心敘舊，也聊聊近況，氣氛溫馨。前民政局長曹桓榮將聚餐畫面放上臉書，寫到「共同走過500多個日子一起努力的兄弟姊妹，大家好久不見，開心！」

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供