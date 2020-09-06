快訊

香港警方油麻地、旺角拘捕289人 其中270人涉非法集結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未出席全代會！韓國瑜行蹤曝光 合體三位前副市長

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
前高雄市長韓國瑜（右二）與昔日小內閣團隊今午在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，前高雄市副市長葉匡時（左一）、李四川（左二）、陳雄文（右一）都到了。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜（右二）與昔日小內閣團隊今午在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，前高雄市副市長葉匡時（左一）、李四川（左二）、陳雄文（右一）都到了。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜今天中午偕昔日團隊在台北聚餐，韓國瑜、副市長李四川、葉匡時、陳雄文等人都出席，韓團隊大集合，場面溫馨又熱絡，席間大家高歌歡唱，展現韓團隊凝聚力與好默契。

現場有三位前新聞局長，分別是王淺秋、丁樂群、鄭照新，王淺秋離開公部門後，目前主持廣播節目，丁樂群一度赴美調養身體也含飴弄孫，近期返台。鄭照新則進國民黨中央黨部服務，擔任文傳會副主委。

前副市長葉匡時、李四川已進到民間公司服務，前教育局長吳榕峯到大陸上海一所雙語學校擔任校長，前衛生局長林立人即將到高雄某醫院出任副院長。前研考會主委李銘義等人則回大學服務。

韓團隊有革命情感，這回由葉匡時邀集大家開心敘舊，也聊聊近況，氣氛溫馨。前民政局長曹桓榮將聚餐畫面放上臉書，寫到「共同走過500多個日子一起努力的兄弟姊妹，大家好久不見，開心！」

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜與昔日小內閣團隊今天在台北市一家海鮮餐廳聚餐敘舊，氣氛溫馨。圖／讀者提供

韓國瑜 葉匡時 鄭照新

延伸閱讀

影／韓國瑜現身郝柏村追思會 胡志強重摔引驚叫

相關新聞

未出席全代會！韓國瑜行蹤曝光 合體三位前副市長

前高雄市長韓國瑜今天中午偕昔日團隊在台北聚餐，韓國瑜、副市長李四川、葉匡時、陳雄文等人都出席，韓團隊大集合，場面溫馨又熱...

國民黨新兩岸論述未脫九二共識 民進黨：舊瓶裝舊酒

國民黨全代會今登場，但「新兩岸論述」仍未脫九二共識。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨在2020年提出的新論述，本質上毫無新...

江啟臣挺過風暴 國民黨路線仍待檢驗

國民黨今天在總統、立委選舉一連串挫敗後首度召開全代會，黨主席江啟臣在折衝下交出兩岸論述、黨務改革初步成績單，但外界認為「...

考監存廢 江啟臣：在不違五權憲法的黨章下討論

國民黨今召開全代會，前主席洪秀柱領銜提出「護憲保台決議文」 提案，但最後決議送交中常會研處。洪秀柱會後受訪強調三民主義、...

全代會不表決護憲保台決議文 洪秀柱：非常遺憾

國民黨全代會決議不表決前主席洪秀柱等160位黨代表所提出「護憲保台決議文」臨時提案，送交中常會研處。洪秀柱會後受訪表示「...

江啟臣：國民黨是否能再站起來 黨改是成敗的關鍵

國民黨全代會下午完成黨改一章四法修正及黨代表提案後閉幕，隨後進行中央委員全體會議。黨主席江啟臣在全代會開幕致詞時，再度針...

國民黨全代會閉幕 江啟臣：走過低谷就是上坡、前方必有藍天

國民黨全代會下午完成黨改一章四法修正及黨代表提案後，黨主席江啟臣在閉幕致詞時表示，展望未來，國民黨要持續推動改革與現代化...

護憲保台決議文不表決挨批 葉慶元動怒：打自己幹部這麼開心

國民黨全代會今登場，下午臨時提案，前主席洪秀柱等160位黨代表提出「護憲保台決議文」，提出六大主張，其中「任何修憲相關條...

對戰蔣萬安 民進黨內陳時中、鄭麗君多人被點將

2022年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安是藍營內可能人選；民進黨人士今天說，衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、基隆市長林...

國民黨全代會通過一黨章四法修正 黨費調漲擦火花

國民黨全代會下午討論黨務革新案涉及「一章四法」的黨規修正案，但黨代表發言集中在黨費調漲。黃國樑黨代表馮光化表示，理解國民...

謝市民相挺陳其邁 蔡總統：一定支持高雄發展

高雄市長陳其邁贏得市長補選後，總統蔡英文今天首度來高雄與他同台。蔡總統表示，感謝高雄市民相挺，中央政府一定會支持高雄發展...

2022北市長選舉 民調：蔣萬安小勝陳時中

2022年地方選舉尚未開跑，但台北市長參選人選備受矚目。有民調指出，若民進黨由衛福部長陳時中參選，而國民黨由現任立委蔣萬...

熱門新聞

學生國軍警消皆拒吃美豬 柯文哲：最後誰買？窮人....

「把我們當肥羊」退撫提撥調高 軍公教怒了

孫大千：連口罩國家隊都管不好 怎管成千上萬食品業者

新兩岸論述難吸引年輕人？馬英九：難道要中共開記者會

蔡總統核定推動 憲兵中、南部地區指揮部恢復少將編階

萊豬禁入校園午餐？陳保基：美國可能不埋單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。