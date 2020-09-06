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未出席全代會！韓國瑜行蹤曝光 合體三位前副市長
前高雄市長韓國瑜今天中午偕昔日團隊在台北聚餐，韓國瑜、副市長李四川、葉匡時、陳雄文等人都出席，韓團隊大集合，場面溫馨又熱絡，席間大家高歌歡唱，展現韓團隊凝聚力與好默契。
現場有三位前新聞局長，分別是王淺秋、丁樂群、鄭照新，王淺秋離開公部門後，目前主持廣播節目，丁樂群一度赴美調養身體也含飴弄孫，近期返台。鄭照新則進國民黨中央黨部服務，擔任文傳會副主委。
前副市長葉匡時、李四川已進到民間公司服務，前教育局長吳榕峯到大陸上海一所雙語學校擔任校長，前衛生局長林立人即將到高雄某醫院出任副院長。前研考會主委李銘義等人則回大學服務。
韓團隊有革命情感，這回由葉匡時邀集大家開心敘舊，也聊聊近況，氣氛溫馨。前民政局長曹桓榮將聚餐畫面放上臉書，寫到「共同走過500多個日子一起努力的兄弟姊妹，大家好久不見，開心！」
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