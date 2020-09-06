黃珊珊：國民黨服貿半分鐘 民進黨美豬連半秒都不必

美豬爭議，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，開放含萊克多巴胺美豬進口是科學問題，但「這個政府不想溝通」，不用討論、沒有公聽會，衛福部自己公布就實施，真是恍如隔世。國民黨想通過服貿還要半分鐘才引發太陽花學運，但民進黨美豬開放連半秒都不必。

黃珊珊說，開放美豬進口是為經濟與外交利益，但應該告訴我們，會得到多少利益才對吧！但萊克多巴胺殘留量是科學問題，國內有那麼多專家學者，不用討論、沒有公聽會、更不要說科學辯證了，衛福部自己公布就實施，真是恍如隔世。

黃珊珊提到，法規修正都有預告時間，文林苑之後都市更新要開好幾次聽證會，國民黨想通過服貿還要經過半分鐘才引發太陽花學運，美豬開放連半秒都不必，民進黨立法院過半，到立院討論也會通過，但民進黨立法委員形同棄守立法權，如何回應選民民意代表應嚴格監督政府的託付？

黃珊珊表示，政府不想溝通，人民只能接受，碰運氣過日子，至於選出來的立法委員不敢吭聲，她認為，至少應該經過立法院審議通過，取得最高立法機關授權，執行的政策才更有正當性。