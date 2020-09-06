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考監存廢 江啟臣：在不違五權憲法的黨章下討論

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者黃義書／攝影
國民黨主席江啟臣。記者黃義書／攝影

國民黨今召開全代會，前主席洪秀柱領銜提出「護憲保台決議文」 提案，但最後決議送交中常會研處。洪秀柱會後受訪強調三民主義、五權憲法，是國民黨的中心思想。國民黨主席江啟臣在中央委員全體會議（中全會）表示，國民黨黨章中，五權憲法寫得很清楚，權力分立、相互制衡是國民黨堅持的民主原則。

江啟臣指出，中華民國憲法現在最大問題是權責不相符，包括總統權力獨大，沒有任何制衡，愛做什麼就做什麼；行政院長不需經過立院同意權，相關提名只要在立法院過半就可通過。

江啟臣表示，他認為不是只有廢考監的討論，智庫也有建議不是廢除，而是可以修改同意權門檻，如果立法院同意權門檻修到3分之2，「我想民進黨不敢亂提名，」因為現在門檻是2分之1，只要掌握2分之1立委席次，愛怎麼搞就怎麼搞，「那是因為以前國民黨不敢搞」。

江啟臣說，討論當然可以擴充到廢不廢的喊價方式，但在立法院有攻防問題，所以有些立委也會提到「不排除廢除」，可是出了立法院外的討論，可以深層到整體憲政體制。立委李貴敏上周找了憲政專家到黨部和，所有立委深入交談，在不違背五權憲法的黨章情況下去討論這個議題。

江啟臣說，黨內同志有任何好的修憲意見也能提出，雖然立法院負責最後的修憲戰場，他也會請智庫和外部專家會舉辦一系列論壇；前總統馬英九很關心這議題，他的基金會也會有相關討論。

國民黨 江啟臣 立法院

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