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出席台灣國運動餐會 陳水扁：不能講話只能敬酒

中央社 / 台中6日電

前總統陳水扁今天到台中市出席908台灣國運動15週年感恩餐會，進場後即坐下來用餐，全程沒有公開發言，後來起身逐桌敬酒時向支持者說，今天不能講話，只能敬酒。

908台灣國中午在台中市北屯區松澤日本料理餐廳舉辦15週年感恩餐會，陳水扁、前副總統呂秀蓮、立委莊競程、台中市議員邱素貞、曾朝榮、黃守達等人都出席這場餐會，陳水扁到場後先問候呂秀蓮才坐下來用餐，兩人並未同桌，而呂秀蓮在致詞後也向陳水扁敬酒。

陳水扁今天並沒有站出來向與會者公開發表談話，也未接受採訪，只推派民間企業友人黃漢卿代為發言，黃漢卿則對民進黨執政後，至今未特赦陳水扁，又限制不能上台演講等表示遺憾。而陳水扁在餐後起身逐桌敬酒時也說，今天不能講話，只能敬酒。

呂秀蓮則在會中請大家感謝陳水扁，她說，陳水扁擔任總統時發生SARS疫情，他很用心，請很多專家研究處理疫情，建立SOP，所以今年全世界都有武漢肺炎疫情，只有台灣被保佑，都要感謝陳水扁任內的作為。

對於美國與中國之間的角力，呂秀蓮則表示，戰爭的腳步已在台灣門口，大家要用心面對，並強化全民國防意識，台灣跟中國、美國的關係要有新的思考，才能讓台灣後代安全、光榮的在世界生存。

陳水扁 呂秀蓮 疫情

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