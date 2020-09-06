全代會不表決護憲保台決議文 洪秀柱：非常遺憾

國民黨全代會決議不表決前主席洪秀柱等160位黨代表所提出「護憲保台決議文」臨時提案，送交中常會研處。洪秀柱會後受訪表示「非常遺憾」，因為黨中央有向她表明「三民主義、五權分立」是黨一項的主張，所以她才在全代會提出替黨中央背書，國父孫中山要喚起民眾，必須把話語權拿回來；黨不管要選擇選舉至上或是理念路線，這兩者是不相衝突的。

洪秀柱表示，沒有現場表決讓她覺得非常遺憾，因位這個提案不純粹是她的意見，也和很多黨代表一起憂心黨所面臨的困境。但她必須要肯定今年的主席江啟臣很辛苦，面對這麼多的壓力，到底是要選擇選舉至上路線還是理念路線，這兩個是不相衝突的。

洪秀柱強調，三民主義、五權憲法是國民黨的中心思想、核心價值，剛剛黨祕書長李乾龍有像她特別解釋，堅守三民主義、五權憲法已經是黨中央再三強調，也跟立院黨團說明過，「那既然如此，就在今天全代會替黨中央做堅持的背書不是更好嗎？他（指李乾龍）也覺得有點可惜吧？」

洪秀柱說，提案中特別提到黨內有不同意見，有些人只是覺得現在監察院被民進黨搞成這樣、人選不當，但不能「因人廢機關」，這是不對的；三民主義、五權分立是國民黨一向的主張，國民黨會到這樣地步是長期以來失去話語權， 孫中山說要喚起民眾，必須做好宣傳，把話語權拿回來，廢考監之後，大家都不知道三民主義是什麼了。

洪秀柱認為，透過不斷討論跟辯論，讓大家能夠更了解三民主義和五權憲法的珍貴和重要性，雖然非常遺憾，但後續她還是會繼續宣傳，她一兩周就會推出的「護憲保台」論壇，憲法是一中憲法，追求未來的統一，這就是保護台灣；這個憲法可以讓兩岸就坐下來談，九二共識是符合中華民國的憲法精神，讓台灣更有生存發展的空間。

媒體詢問，今天提案要在和江啟臣叫陣嗎？洪秀柱否認，並表示，江啟臣有說黨中央同意三民主義、五權憲法是不能購隨便更動，黨中央已經定調，所以她才和李乾龍說今天是一個大好機會，全代會通過不是更能做黨的後盾嗎？

對於黨代表在報告時兩邊的螢幕沒出現提案，是不是技術性卡案？洪秀柱說，她不敢這麼說，但不管怎麼講，透過這一次的過程，將來可以要求把所有文本提出來，發給所有黨代表看清楚，不要每次接受臨時動議，又不接受現場做決定，最後送交給常會做決定，變成黨的最高權力機構就被忽視了，她覺得這樣也不好。