江啟臣：國民黨是否能再站起來 黨改是成敗的關鍵

國民黨全代會下午完成黨改一章四法修正及黨代表提案後閉幕，隨後進行中央委員全體會議。黨主席江啟臣在全代會開幕致詞時，再度針對未在這次全代會處理的黨改案進行報告，他強調，國民黨的改革，絕對不僅是主席、中常委或是中央委員的事情，更是全國民眾關注的焦點，國民黨是否能再次站起來，強力監督制衡、捍衛民主法治，黨改是成敗的關鍵。

江啟臣表示，現在黨的財務拮据，希望未來能「新增黨代表每人每年新台幣一萬元募款責任額」及「減少黨代表員額」，原本預計會受到些許的阻難，沒想到高達56.6%的黨代表都支持這兩個方案，真正有疑慮的僅有26.2%，他由此學習到什麼是「無私無我、忠黨愛國」。

江啟臣指出，從2016年開始，國際政經局勢發生極大的變化，經濟保護主義、政治民粹主義抬頭，形成一股巨大的浪潮席捲世界各國；而在兩岸的部分，從2019年初對岸發表「告台灣同胞書四十周年談話」到後來的「香港反送中運動」，一直到現在的新冠肺炎（Covid-19）、美中科技大戰、貿易大戰，以至最近的開放含有瘦肉精的豬肉進口。

他表示，在在都讓黨意識到，許多涉及到國際與兩岸的重大突發事件，都與過往「政策研究」的單純性質，產生極大的「質變」；即時回應、即時打擊的作戰特性，就顯得格外的重要。特別是，中華民國的處境特殊，國際關係與兩岸關係，就如同左右雙翼，更是黨的左右臂膀。

江啟臣指出，因此，在這次黨務改革的組織的調整部分，經過九月二日中常會通過，提出部分修改「中央委員會組織規程」，將原本隸屬政策委員會的「大陸事務部」獨立出來，並新增「國際事務部」，成為兩個獨立作戰的單位。

他表示，此次組織改革，另一個受到外界關注的焦點是關於黃復興黨部的組織調整。黨改會當時建議，「將黃復興黨部從特種黨部，調升為退伍軍人委員會，」提供退伍軍人以及眷屬更好的服務與完善照護。

他指出，經過七月八月的基層巡迴座談，以及整體綜合考量，這次組織改革方案對於黃復興特種黨部的部分，還是維持現行的運作，這次組改暫時不進行調整，由國際事務部與大陸事務部先行試辦。

他指出，此次組織改革，關於中央委員會的職權，還有另一項重要的「升級」，中央委員對於不分區立委的同意權，將從現行「不同意票過半才不予提名」的規定，修改為「不分區立委要同意票過半才能獲得提名。」大幅增加中央委員對於不分區立委名單的把關功能，這是責任，更是為黨承擔。

他表示，而組織職能的調整，本來就會因為應時事改變以及任務的調整而變動，國民黨改革的步伐繼續前行，永不停止。