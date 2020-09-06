國民黨全代會閉幕 江啟臣：走過低谷就是上坡、前方必有藍天

國民黨全代會下午完成黨改一章四法修正及黨代表提案後，黨主席江啟臣在閉幕致詞時表示，展望未來，國民黨要持續推動改革與現代化，用更前瞻的政策論述，更清晰的價值立場，更多元的溝通管道，更扎實的在地經營，來爭取更多人民的支持。要能在 2022 的地方選舉，提出更亮眼的名單，要替 2024重返執政，奠定更堅實的基礎

江啟臣表示，國民黨也要強化在各種議題的耕耘，拿出更好的戰力，協助國會黨團、地方首長，能夠拿出更亮麗的問政或執政成績，並以行動落實「護台灣、保民主、拚未來」這三大目標。

他表示，國民黨同時更要面向世界，看清持續變動的國際格局，尋找領航國家的政策路線；另一方面，也更要意識到黨對全球華人的責任，重新扛起在華文世界界定並引領價值的角色。

江啟臣指出，眼前最近的戰場，則是「還我公投」連署，與反對瘦肉精豬肉進口的「食安公投」連署。他懇請所有黨代表，能夠全力支持推動，因為距離瘦肉精豬肉的進口，只剩下倒數的116天，作為最大的在野黨，絕對有責任守護人民的健康。

江啟臣最後表示，全代會剛開場時，透過一支短片，回顧了國民黨過去的變與不變，見證先前先輩，如何透過一次次改革創新，才能在變動的歷史格局當中，捍衛那些不變的核心價值。

江啟臣說，他在片中最後提到，「走過低谷後就是上坡，上坡路雖然辛苦，但前方必有藍天。」而他相信，國民黨已經走過最深的低谷，開始朝上坡路邁進。

國民黨主席江啟臣今天主持「國民黨第二十屆第四次全代會」閉幕儀式，率同全體黨代表高唱國歌，最終以大會主題「護台灣、保民主、拼未來」的號下揮舞國旗，為此屆全代畫下句點。記者黃義書／攝影