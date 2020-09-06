國民黨全代會 「護憲保台決議文」送中常會研處

國民黨全代會今登場，下午臨時提案，前主席洪秀柱等160位黨代表提出「護憲保台決議文」，提出六大主張，其中「任何修憲相關條文，其與現行黨章有牴觸疑慮者，須經黨內辯論形成共識，再經全代會會通過後，始得為之。」被指就是針對廢監院議題而來，要捍衛國父孫中山的五權憲法。原本要現場表決，但大會主席團主席林豐正表示此議題非常重要，現場許多人沒看到內容無法表決，最後決議送交中常會研處。

「護憲保台決議文」主張：一， 中華民國之領土主權範圍，以憲法第四條規定之固有疆域為準，國民黨施行三民主義之範圍亦同；二，為達成「三民主義統一中國」之職志，國民黨反對任何破壞以三民主義建設中國全境之勢力，堅決反對台獨、反對任何分裂國土之主張、反對共產極權主義，並堅拒任何外國勢力干預我國之主權獨立；三， 以兩岸和平發展為目標，強化兩岸交流與對話，透過兩岸間的制度競爭來驗證三民主義的時代價值，持續推進打造中華民國為民有、民治、民享的民主共和國目標。

四， 國民黨應宣示捍衛以三民主義、五權分立為本之中華民國憲法，厲行主權在民、權能區分、監督制衡的民主體制，並責成革命實踐研究院結合智庫啟動護憲之論述基礎；五、為重建黨員對三民主義、五權憲法核心理念與信仰，國民黨應成立中央宣講團，進行組訓、宣傳與行動；六， 任何修憲相關條文，其與現行黨章有牴觸疑慮者，須經黨內辯論形成共識，再經全國代表大會通過後，始得為之。

提案代表發言完畢後，林豐正表示，這個案非常、非常重要，沒看內容就做表決可能是非常困難，找專家做非常嚴密的研究，因為提案發言只有兩分鐘時間的關係，他認為還是多花點時間請中常會處理。

不過，有黨代表當場提出抗議表示，不能什麼案子都送到中常會，研議四年、八年都沒有結果，他們是這屆全代會的畢業生，希望能做自己的留戀，為黨做自己的決定。隨後林豐正請考紀會主委葉慶元說明，但黨代表仍繼續抗議，不讓葉發言，甚至要他不要亂講話。

葉慶元回嗆黨代表：「我還沒講你怎麼說我亂講，請大家注意一下黨的紀律！」葉慶元表示，「我們是一個政黨」，要尊重黨的紀律和每個人的發言，「不然就去打民進黨啊！把自己的幹部打得那麼開心！」

葉慶元強調，所有的議案黨中央都會列管，過去沒有和黨代表說明結果，是黨要檢討，但考紀會每個禮拜都會列管。他向在場的代表保證，考紀會身為黨的考核機構，後續的發展會做相關追蹤，下次會議也會和各位黨代表來做報告。他也說，目前很多改革內容在黨的改革方案中都做了具體回應，也黨代表說中常委跟中評委不該重疊，他也覺得非常有道理，這就是很快可以處理的事情。

葉慶元說，「護憲保台決議文」的提案涉及到修憲條文，必須全代會通過始得為之，這與黨章規範有些衝突，修憲提案要拿回來全國黨代表大會通過恐怕窒礙難行，也涉黨內決策機制的變更，必須有更多討論。他也強調，「黨中央怎麼可能會去背棄中華民國呢？怎麼可能會去背棄中華民國憲法呢？」發言完獲得現場不少掌聲。