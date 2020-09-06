接受日本委託 海巡艦遠赴吐瓦魯協助受困日僑撤離抵台

海岸巡防署今天表示，海巡署巡護8號自南太平洋吐瓦魯接回三名本國藉替代役男，同時也接受日方委託，協助日本因防疫政策而受困在當地的兩名日僑抵達台灣。日本台灣交流協會透過臉書粉絲專頁，感謝我國義舉。

海巡署表示，「巡護八號」船此航次自8月5日從高雄港啟航後，於8月21日抵達邦交國吐瓦魯海域後，順道協助外交部將3名本國籍外交替代役男及2名日籍人員接駁返抵高雄港。海巡署艦隊分署副分署長陳泗川今(6)日代表海洋委員會主委李仲威及海巡署署長陳國恩親赴碼頭迎接。

海巡署表示，「巡護八號」船接駁相關人員後，繼續執行中西太平洋及沖之鳥海域巡弋任務。「巡護八號」船返港後，所有船員將依據《傳染病防制法》實施居家檢疫14天，期滿後再進行7天自主健康管理；另3名本國籍外交替代役男及2名日籍人員則由外交部及財團法人國際合作發展基金會協助安排搭乘防疫計程車至防疫旅館實施居家檢疫，避免產生防疫破口。

日本台灣交流協會今天透過臉書貼文表示，南太平洋的美麗小島吐瓦魯為了防疫，3月開始全面停飛國際航班，在吐國的台僑日僑無法出境5個多月了。這次台灣海巡派出船隻接回同胞，也順便幫忙日僑脫離困境。台灣自己努力安排救援大作戰的時候，也樂意大方協助國際友人。繼祕魯專機，我們又見證了台灣在國際的貢獻。全球疫情之下，除了安心安全 MIT口罩 之外，不管在地球哪個角落，台灣都是非常可靠的好鄰居。再度感謝台灣。