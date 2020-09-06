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國民黨全代會通過一黨章四法修正 黨費調漲擦火花

聯合報 / 記者鄭媁王寓中／ 台北即時報導
國民黨今舉行全代會。記者黃義書／攝影。
國民黨今舉行全代會。記者黃義書／攝影。

國民黨全代會下午討論黨務革新案涉及「一章四法」的黨規修正案，但黨代表發言集中在黨費調漲。黃國樑黨代表馮光化表示，理解國民黨低迷情況，但很多聲音對此都有意見，黨內有這麼多優秀中常委、中央委員，是否能考量一下，「如果缺錢，幹部就出面了」，因為大家有共同的向心，建議黨費能否思考維持現況。

不過，屏東縣議員唐玉琴表示，既然要改革就大步前進，「區區100元還要斤斤計較，對黨的向心力還有多少，自己捫心自問。」她說，國民黨屢戰屢敗、每次檢討聲音都一樣，全代會一年一次，不應該是大拜拜、打卡式的。

唐玉琴說，既然要改革，就大刀闊斧地改，她贊成調整到500元。更何況現在黨什麼都沒有，「連記者媒體都懶得採訪，還要計較那100元。」

唐玉琴也提到，黃復興黨部應和地方黨部合併，不要多頭馬車，就像早上站在台上的地方黨部主委在拚，黃復興只不過變成戰鬥投票部隊，加入黃復興黨部就是當選的保證，「它的血脈已經不純正，就合而為一吧！」此話一出，引發黃復興黨代表的不滿，現場一陣鼓譟。

全代會下午會議最後討論通過黨章、主席選舉辦法、副主席同意任命辦法、中常委選舉辦法及中央委員選舉辦法，簡稱「一章四法」的修正案，主要內容為：

1. 現行黨章規定要置副主席若干人，主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過之順位代理之；修正案改為「得」置副主席，可設可不設；主席缺位而未有副主席代理時，由中央常務委員會常委推舉。

2. 黨主席選舉部分，廢除主席選舉連署制度，以擴大參與。

3. 選任中常委由32席減為29席，指定中常委由5席減為4席，且不限定黨籍縣市首長，可選任具黨籍的社會賢達擔任。因另有主席指定中央執政時之黨籍政務官5人，中常委總人數為35至40人。

4. 中常委任期一屆四年，最多得連任一次，最長不超過二屆共8年，以杜絕萬年中常委負評。

5. 中央委員部分，現行中央委員人數210人，候補委員105人，修正案減為190人，候補95人。

6. 修改黨章第21條，中央委員會之任務新增「對全國不分區暨僑居國外國民立法委員選舉被提名人行使同意權」。

7. 為使黨內決策更貼近民意，中常委及中央委員名額中，除青年、婦女、海外地區、弱勢團體外，新增對鄉鎮市長與縣市議員層級以上公職保障，以上席次合計要佔50％以上。

中常委 黃復興黨部

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