2022北市長選舉 民調：蔣萬安小勝陳時中

2022年地方選舉尚未開跑，但台北市長參選人選備受矚目。有民調指出，若民進黨由衛福部長陳時中參選，而國民黨由現任立委蔣萬安參選，則蔣萬安小勝陳時中。

針對2022台北市長選舉，「ETtoday新聞雲」於9月1日至2日針對18歲以上的台北市民進行人選調查。調查結果顯示，藍營中，台北市民最支持蔣萬安；綠營中，台北市民最支持陳時中。若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則蔣萬安小勝。

另外，民調指出，若台灣民眾黨派出台北市副市長黃珊珊，時代力量由前立委黃國昌加入戰局，則蔣萬安將與陳時中陷入膠著戰。從調查結果來看，民眾黨以及時代力量兩黨雖然在2022台北市長選戰勝算不高，但可能影響大局。

在藍營人選方面，民調以國民黨革實院長羅智強、蔣萬安進行調查，台北市民比較支持蔣萬安參選台北市長，支持度為42.5%，羅智強的支持度為12.5%，兩人的支持度差距為30%。然而，有45%的民眾表示「都不支持」，或不表態。

在綠營人選方面，由於壯闊台灣聯盟發起人吳怡農表態不參選，前文化部長鄭麗君表示目前沒規劃。以陳時中、基隆市長林右昌進行詢問，顯示台北市民比較支持陳時中參選台北市長，支持度為38.3%，林右昌的支持度為13.2%，兩人的支持度差距為25.1%。但是，還有48.5%的民眾表示「都不支持」或不表態。

根據調查，若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則蔣萬安以43.7%的支持度勝過陳時中的支持度39.1%，兩人差距4.6%。然而，若黃珊珊代表民眾黨，黃國昌代表時代力量加入戰局，則蔣萬安的支持度將從43.7%下滑至37.4%，減少6.3%；陳時中的支持度則由39.1%下滑至35.1，減少4.0%，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至2.3%，在誤差範圍之內，選戰陷入膠著。黃珊珊支持度10.7%、黃國昌5.5%。

本次民調由「ETtoday新聞雲」民調中心負責，調查期間於2020年9月1日至2日進行，調查方法為「手機簡訊」，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1450份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.57%。