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賴清德勉台灣基進學員：把政治當志業 從政有多種方式

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
副總統賴清德到高雄出席台灣基進《鬥政行・政治人才培訓營》，短講「用行動帶來希望」。記者徐如宜／攝影
副總統賴清德到高雄出席台灣基進《鬥政行・政治人才培訓營》，短講「用行動帶來希望」。記者徐如宜／攝影

台灣基進一連三天在澄清湖水漾會館， 舉辦《鬥政行・政治人才培訓營》，副總統賴清德出席短講「用行動帶來希望」，受到年輕人熱烈歡迎。他表示，民主進步黨與台灣基進的理念相近，不同在台灣基進還在成長「轉大人」，是在野黨；民進黨已有卅餘年，是執政黨，必須為台灣發展全面性思考；並鼓勵年輕人參政，從政也有多種方式，不一定要站在第一線。

賴清德先問在場年輕人誰想從政？約有十多人舉手。那到底什麼樣的人適合從政？他說，重視個人生活品質的人不適合，想升官發財的人也不適合，且從政者還必須面對道德層次的檢驗。

對於從政的方式，賴清德表示，站上第一線固然是直接從政，第二線的學者專家提供對政經各方面的意見，也是從政的一種方式；第三線不管是各行各業，只要是關心政治者，雖然比不上第一線的直接，都算是「從政」。

賴清德表示自己其實是非常欣賞台灣基進，因為台灣基進說過：「我們不大，但我們堅定踏實。」這句話也可以反映出台灣的寫照，尤其在高雄市罷免成功的過程，更看出台灣基進將此精神發揚光大。

賴清德說，改革不能治標不治本，要從根本開始才能解決人民問題。他並用著名學者馬克斯·韋伯說過的話勉勵學員，「把政治當作志業，要有熱誠、要有責任、要有能力，洞察思辨的能力」，鼓勵大家對政治要有熱誠，莫忘初衷。

台灣基進也邀請賴清德為學員的選舉競賽打分數，賴清德說，《台灣進步平權陣線黨》所提出的：「聯美、親歐、抗中」主張，與目前政府的主張最為接近，也是目前台灣在全球局勢中要走的道路。

台灣基進邀請賴清德為學員的選舉競賽打分數，《台灣進步平權陣線黨》所提出的「聯美、親歐、抗中」主張獲青睞。記者徐如宜／攝影
台灣基進邀請賴清德為學員的選舉競賽打分數，《台灣進步平權陣線黨》所提出的「聯美、親歐、抗中」主張獲青睞。記者徐如宜／攝影
台灣基進邀請賴清德為學員的選舉競賽打分數，《台灣進步平權陣線黨》所提出的「聯美、親歐、抗中」主張獲青睞。記者徐如宜／攝影
台灣基進邀請賴清德為學員的選舉競賽打分數，《台灣進步平權陣線黨》所提出的「聯美、親歐、抗中」主張獲青睞。記者徐如宜／攝影
副總統賴清德到高雄出席台灣基進《鬥政行・政治人才培訓營》，與學員分享從政經驗與理念。記者徐如宜／攝影
副總統賴清德到高雄出席台灣基進《鬥政行・政治人才培訓營》，與學員分享從政經驗與理念。記者徐如宜／攝影

台灣基進 賴清德

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