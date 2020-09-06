國民黨全代會無異議核備通過四大議題黨務革新案

國民黨上午召開全代會討論今年大選敗選後黨再造最受注目的黨務革新方案，年初敗選後，黨中央組成改革委員會提出改革建議，黨中央巡迴各縣市召開記者會，期間歷經罷韓、高雄市議長、市長補選，歷時超過半年，全代會在6位黨代表發言，歷時20分鐘討論，最後無異議通過核備黨務革新方案。

黨代表李昶志發言時呼籲黨的核心價值不能違背黨總理孫中山的三民主權及民權初步理念，在與執政黨重要議題的攻防除了努力外，更要能引起社會共鳴。黨代表陳政峯則提除了黨內溝通，國民黨更要與社會對話，而不是關起門來自我高潮，尤其是黨的瘦身。

黨主席江啟臣在回覆時再度提及黨目前面臨的財務問題，他表示，今年黨中央經費只能支應到8月，9月開始，他和秘書長李乾龍就要去借錢，他接黨主席後能運用經費只有一億多，如果大家要查帳歡迎來查，他堅持財務透明，讓所有黨員知道黨的財務狀況。

除了兩岸論述部分照案通過，國民黨全代會通過財務、組織青年議題組的黨務革新案具體內容如下。

●穩健財務部分有三大主張：

一、開源之具體作為：落實黨公職分攤金達成率在七成以上、逐年調漲黨費，110 年先調整至新台幣300 元，並考量逐年檢討。配合黨務活動進行小額募款、調整黨公職募款責任額、調整黨公職候選人提名作業費用。

二、節流之具體作為：節省中央及地方黨部之人事費用支出、辦公室租金支出，其中地方黨部辦公室與各級民代整合運作；預計至111 年共可撙節6,700 萬元。

三、公益之具體作為：面對黨產條例釋憲結果的挑戰，堅持護憲、護法、不護產，持續與不當黨產會協商，維護本黨勞工權益、維持合理運作外捐做公益。

●組織改革部分：

一、針對中央常務委員之修正為：

(一)調整中常委任期，連選得連任一屆，任期最長為八年。

(二)適度精簡席次，將應選中常委由32 席減至29 席，主席指定之中常委由5 減至4 席，加上2 席由青年代表擔任的指定中常委，總席次將變為35 席

(三)因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、鄉鎮市長、縣市議員以上之民選公職人員之比例，改為50％以上。

(四)增加決策多元意見，主席指定中常委不再限定黨籍縣市首長，可以選任黨籍社會賢達來擔任。

(五)維持現行的「全國單一選區制」與黨代表的投票應選數1/2(即15 票)

二、中央委員的部分：

(一)適度精簡席次，原定210 席減少為190 席，候補席次由105席減到95 席。

(二)為因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、鄉鎮市長、縣市議員以上之民選公職人員之比例，改為50％以上，並保障40歲以下青年比例不得低於15％

(三)黨主席的選舉廢除黨員連署制度，將黨章內規定「應」設立副主席之規定，改為「得」設立副主席，增加彈性空間。

(四)嚴明黨紀、杜絕投機，自願退黨者，回復黨籍從嚴把關。同時也端正黨職選風，強化考紀。

(五)增設數位科技長，善用多元管道與青年社會對話，強化空戰能力，補強原有不足之處。增設國際事務部，建立美日重要聯絡窗口，並加強對僑胞的服務。

●青年參與最後通過的五大方案：

一、提高青年參與的可能性，積極鼓勵青年投入基層選舉，並且給予公平競爭機會。地方縣市議員提名辦法，提名機制應採「雙軌並行制」二擇一，分為「N＋1」或現有席次提名，新人加權與現任共同競爭方案。

二、不分區立法委員所提名的34 人名單中，依序每五名應有一名是40 歲以下的具專業領域專長之年輕人（原住民、新住民更佳），且只能擔任一屆不分區立委。

三、召開青年諮詢委員會，於黨中央定期並滾動式的表達年輕人對各議題的不同看法。

四、地方黨部轉型為地方智庫，由地方智庫針對地方型議題進行深耕與幕僚作業，成為議題創造者。

五、建立黨中央與地方的資訊雙向交換模式，資訊共享、戰略共擬，暢通基層回報地方議題與輿情的管道，再由中央發動資源配合協助地方議題。