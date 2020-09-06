未設副主席江啟臣親自主持會議 遭中央委員連三槍質疑

國民黨全代會今登場，由於國民黨主席江啟臣未設副主席，上午由他親自主持預備會議。不過才剛開始，就因主席團主席資格、報告決議文以及黨代表是否可提決議文等問題，遭中央委員連開三槍質疑。據了解，前主席洪秀柱人馬也將在下午臨時提案有動作。

在討論事項一開始，針對本次全代會，江啟臣提出曾永權、林豐正、林榮德、金恩慶、邱鏡淳、蔣根煌、侯彩鳳、楊瓊瓔、林文瑞、李德維、林江義、陳長龍為大會主席團主席。不過，黃復興黨部的候補中央委員彭貴港發言質疑，主席團的主席是否要具有黨代表資格？曾永權、林豐正雖然過去曾任副主席，但因江啟臣目前任內不設副主席，兩人下午將以主席團主席身分主持第二、第三次會議，被質疑兩人是否具主席團主席資格。

國民黨副秘書長李彥秀回應，主席團主席規定是由主席推薦，並且已經在9月2日的中常會通過；江啟臣補充說明表示，議事規則並沒有寫到一定要是黨代表，而這些人選也已經中常會通過，所以是符合規定的，最後江宣布本案議決通過。

中央委員史碩仁則提出全代會書面報告中出現「決議文」字眼，如「對中央委員會李秘書長乾龍黨務報告決議文（草案）」，詢問決議文在本次大會位階為何？以及依照大會議事規則規定，黨代表提案是否可提決議文等問題。

江啟臣表示，這次提案報告「沒有決議文」，只是報告案用詞，如果要修改黨綱、黨章，絕對不是一個報告案就能通過的；江並詢問一旁的議事人員，過去全代會過去的報告案是否也使用決議文，議事人員解釋，以前的黨務報告案和立法院的報告案都叫決議文。

江啟臣表示，史碩仁要表達的決議文意思應該是指類似宣示性的意義，他強調，黨若通過宣示性要修改黨章的決議文，不管叫不叫決議文，它的重要性絕對不是這樣的「報告案」可以處理的。

對於黨代表是否可以提出決議文，江啟臣則表示，黨代表的提案文字不受限制。