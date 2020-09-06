陸委會建議國人別去海峽論壇 王金平：我們走該走的路

立法院前院長王金平可能帶領團隊赴廈門參加「海峽論壇」，將有機會與中國全國政協主席汪洋會面，但此舉被質疑可能違反國安五法。王金平上午赴國民黨全代會時表示，還沒和黨中央做最後的商量決定，但是他希望有機會能夠前往；對於陸委會建議國人不要輕易參加「海峽論壇」，王則表示，「我們走該走的路」。

對於若有機會過去會想跟對岸表達些什麼？王金平表示，大家互相關心、互相釋出善意，營造兩岸比較和善的氣氛；他強調，氣氛很重要，大家都能夠為兩岸穩定和平貢獻，每個人都要有這樣的想法跟做法。

國民黨中央委員連勝文也說，若王金平願意代表國民黨參加海峽論壇，至少顯示出國民黨是唯一能夠在中美間取得平衡的政黨。他說，民進黨是抗衡，國民黨是平衡，這才是對台灣最有利的。