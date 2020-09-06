不中立？ 游淑慧：國民黨除3痛 最痛是同志背後冷箭

2020國民黨選舉慘敗，接下來2022選戰，除立委蔣萬安參選態勢逐漸明朗，台北市議員、黨革實院長羅智強也表態爭取，最近傳出有藍營民代質疑，羅智強推「公投綁大選」為自己爭取市長選戰造勢，黨主席江啟臣還到場力挺，黨務不中立？議員游淑慧今天則在臉書說，「項公砍羅，意在啟臣？」國民黨除三痛外，最痛的是「同志互打、背後冷箭」！何苦來哉。

國民黨2022台北市長關鍵一役，除蔣萬安外，羅智強也表態挑戰，但卻遭黨內人士放話，指羅智強、黨主席江啟臣黨務不中立。游淑慧說，市黨部主委陪萬安跨區聯誼熟悉行腳，OK的；市黨部主委發動地方基層，一起支持羅智強負責的公投案連署，也是OK的。行政中立不是「兩不相幫、袖手旁觀」。而是一心公正為黨、盡力協助黨籍同志。

游淑慧說，若黨內連誰跟誰開記者會這種事，都要拿來放話，也真是讓她驚艷了。監督民進黨的功力有這麼高，何愁沒戰鬥力。

游說，最近一直有許多黨內資深前輩跟她說，2022年黨內初選，有人要「超前出刀」了￼￼。可是對她來說，2022市長初選明明仍是非常遙遠的事情，不能明白這種皇帝不急、急死太監的心態與瞎砍。

游淑慧表示，對於黨內有人加碼影射，市黨部主委和主席不中立，就真的夠了，讓人懷疑動機目標是打羅，還是要一石二鳥，項公舞劍、意在黨中央。

游淑慧說，她常說國民黨過去有三痛，一是只會打順風選舉；二是逆風情勢時一籌莫展；最慘的則是「贏贏選到輸」（如今年的立委選舉）。現在除了三痛以外，還有一個最痛的是「同志互打、背後冷箭」！何苦來哉。