朱立倫：兩岸交往擺脫親共賣台標籤 不能只靠江一人

國民黨全代會今登場，新兩岸論述仍未脫九二共識，遭解讀國民黨主席江啟臣不堪黨內大老壓力，又縮回去。國民黨前主席朱立倫受訪表示，重要的是國民黨一定要能夠跟所有台灣人民站在一起，江啟臣這次把立場說清楚是一定要的，國民黨要一起努力，不能只靠他一位，相信江啟臣的立場跟大家的立場是一致的。

朱立倫說，當前重要的是國民黨一定要能和所有台灣人民站在一起，堅持中華民國民主自由的立場，兩岸的交往絕不能夠被惡意貼上親共賣台的標籤，國民黨一定要走出這樣的困境。國民黨的立場從過去到現在都是堅持黨章的規定，未來也一定要讓台灣所有民眾知道國民黨是和民眾站在一起的，尤其是現在民眾最關心的民生和食安議題。

對於外界批評江啟臣難以擺脫大老包袱，朱立倫表示，江啟臣這次把很多立場說清楚，是一定要的，國民黨要一起努力，不能只靠他一位，要靠大家一起努力，讓民眾知道國民黨的立場，是堅定跟所有台灣人民站在一起，堅定站在中華民國民主自由的立場，將來國民黨重新執政的時候，絕對是為全體台灣人民來努力。

媒體詢問朱立倫，江啟臣有和他溝通過兩岸論述嗎？朱立倫未正面回應，僅表示他們很多議題都有討論過，相信江啟臣的立場跟大家的立場是一致的。

而國民黨今天中午將推動食安公投連署，媒體詢問朱立倫會幫忙嗎？朱立倫說，他第一天就表達「到底我們換了什麼？」民眾所關心的是犧牲所有民眾的健康要換什麼，如果今天沒有換到任何東西，或是換到虛幻假象，這樣的犧牲有什麼樣意義？食安公投最重要的立場就是堅定以民眾健康為出發點，要政府說清楚講明白，國民黨作為在野黨立場一定要和民眾在一起。