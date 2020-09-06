快訊

日職／張奕第四場先發 生涯首戰樂天力拚第二勝

影／總統「真心換絕情！」陳昌輝手拿豬心反對美豬進口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫：兩岸交往擺脫親共賣台標籤 不能只靠江一人

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣（右）、前主席朱立倫（左）。 聯合報系資料照
國民黨主席江啟臣（右）、前主席朱立倫（左）。 聯合報系資料照

國民黨全代會今登場，新兩岸論述仍未脫九二共識，遭解讀國民黨主席江啟臣不堪黨內大老壓力，又縮回去。國民黨前主席朱立倫受訪表示，重要的是國民黨一定要能夠跟所有台灣人民站在一起，江啟臣這次把立場說清楚是一定要的，國民黨要一起努力，不能只靠他一位，相信江啟臣的立場跟大家的立場是一致的。

朱立倫說，當前重要的是國民黨一定要能和所有台灣人民站在一起，堅持中華民國民主自由的立場，兩岸的交往絕不能夠被惡意貼上親共賣台的標籤，國民黨一定要走出這樣的困境。國民黨的立場從過去到現在都是堅持黨章的規定，未來也一定要讓台灣所有民眾知道國民黨是和民眾站在一起的，尤其是現在民眾最關心的民生和食安議題。

對於外界批評江啟臣難以擺脫大老包袱，朱立倫表示，江啟臣這次把很多立場說清楚，是一定要的，國民黨要一起努力，不能只靠他一位，要靠大家一起努力，讓民眾知道國民黨的立場，是堅定跟所有台灣人民站在一起，堅定站在中華民國民主自由的立場，將來國民黨重新執政的時候，絕對是為全體台灣人民來努力。

媒體詢問朱立倫，江啟臣有和他溝通過兩岸論述嗎？朱立倫未正面回應，僅表示他們很多議題都有討論過，相信江啟臣的立場跟大家的立場是一致的。

而國民黨今天中午將推動食安公投連署，媒體詢問朱立倫會幫忙嗎？朱立倫說，他第一天就表達「到底我們換了什麼？」民眾所關心的是犧牲所有民眾的健康要換什麼，如果今天沒有換到任何東西，或是換到虛幻假象，這樣的犧牲有什麼樣意義？食安公投最重要的立場就是堅定以民眾健康為出發點，要政府說清楚講明白，國民黨作為在野黨立場一定要和民眾在一起。

國民黨 朱立倫 江啟臣

延伸閱讀

全代會測領導威望 藍委：之後江啟臣應放手一搏拚政績

每天催江啟臣借錢 邱大展：國民黨到年底資金缺1.2億

逾七成黨員滿意江啟臣表現 挺「要改革就別怕得罪人」

朱立倫說法背書美豬 葉元之：民進黨豬牛不分 無腦護航

相關新聞

國民黨全代會／江啟臣：2024再起、拼中華民國未來

國民黨上午舉行全代會，黨務革新案受注目，黨主席江啟臣在開幕致時重申現階段黨的兩岸政策，江啟臣表示，「中華民國憲法」既開創...

未設副主席江啟臣親自主持會議 遭中央委員連三槍質疑

國民黨全代會今登場，由於國民黨主席江啟臣未設副主席，上午由他親自主持預備會議。不過才剛開始，就因主席團主席資格、報告決議...

國民黨全代會兩岸論述：中華民國興亡榮辱為全黨責任

國民黨上午召開全代會，最受注目的黨務革新方案及兩岸論述，黨主席江臣送全代會議決的兩岸論述版本，除了八大主張外，增列「前言...

不中立？ 游淑慧：國民黨除3痛 最痛是同志背後冷箭

2020國民黨選舉慘敗，接下來2022選戰，除立委蔣萬安參選態勢逐漸明朗，台北市議員、黨革實院長羅智強也表態爭取，最近傳...

新兩岸論述難吸引年輕人？馬英九：難道要中共開記者會

國民黨全代會今登場，黨中央提出兩岸論述，主張基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，尋求互動方式的與時俱進。前總統馬英九...

陸委會建議國人別去海峽論壇 王金平：我們走該走的路

立法院前院長王金平可能帶領團隊赴廈門參加「海峽論壇」，將有機會與中國全國政協主席汪洋會面，但此舉被質疑可能違反國安五法。...

朱立倫：兩岸交往擺脫親共賣台標籤 不能只靠江一人

國民黨全代會今登場，新兩岸論述仍未脫九二共識，遭解讀國民黨主席江啟臣不堪黨內大老壓力，又縮回去。國民黨前主席朱立倫受訪表...

2022肯定要選？蔣萬安：現階段仍以立院為重心

國民黨備戰2022台北市長，青壯派立委蔣萬安動向受關注。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，經她親自徵詢，蔣肯定回應「會參...

市徽、市旗能改 陳水扁：國徽、國旗也能

前總統陳水扁今臉書發文，細數台北市市徽市旗演變史，並指台北市歷經3位市長前後14年，市徽市旗改了，國徽國旗爭議應該也能。

超前部署備戰2022 國民黨全代會後啟動各縣市初步盤點

國民黨爭取重返執政，2022成關鍵資格考。為提前備戰，國民黨規劃全代會後就會啟動各縣市選情調查，為後續22縣市長提名布局...

備戰2022台北市長 藍市黨部證實：蔣萬安肯定說要選

國民黨備戰2022台北市長，青壯派立委蔣萬安動向受關注。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，經她親自徵詢，蔣肯定回應「會參...

全代會測領導威望 藍委：之後江啟臣應放手一搏拚政績

國民黨全代會今天登場，黨主席江啟臣中午也將由黨籍縣市長、正副議長與立委陪同，宣布正式啟動「捍衛台灣豬、瘦肉精零檢出」的反...

熱門新聞

各部會稱不吃美豬 陳時中：我沒說要帶頭吃是不得已的

獨／專業分享瘦肉精也有事？部立醫院營養師藥師遭肉搜

載到確診母女如今加護病房搶救 指揮中心這樣說

學生國軍警消皆拒吃美豬 柯文哲：最後誰買？窮人....

軍公教提撥費率明年起調高1% 李來希：早該做的事情

「把我們當肥羊」退撫提撥調高 軍公教怒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。