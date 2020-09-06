2022肯定要選？蔣萬安：現階段仍以立院為重心

國民黨備戰2022台北市長，青壯派立委蔣萬安動向受關注。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，經她親自徵詢，蔣肯定回應「會參選下屆台北市長」。蔣萬安今出席國民黨全代會受訪表示，現階段仍以立法院為重心，他會回應民眾期待，好好捍衛民眾權益。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，經她親自徵詢，蔣肯定回應「會參選下屆台北市長」，但台北市議員羅智強也主動表達意願，不論初選誰勝出，未來會「強強聯手」。

蔣萬安受訪表示，接下來修憲、食安、勞保年金改革都是重要議題，特別是勞保年改，現在對他來說立法院還是最重要場域，他也會回應民眾期待，好好捍衛民眾權益。至於地方擴大服務、在北投設服務據點都是民眾期待，是出於服務選民初衷，也是他身為立委的職責。

至於是否和台北市黨部談過？蔣萬安說，市黨部一直都會跟他反應民眾心聲想法，他也會讓他們了解，立法院有什麼議案、如何讓地方和黨團配合，溝通管道一直暢通，未來若有其他區有適合點，他也會設立法律諮詢。

蔣萬安說，立法院下會期將開議，美豬首當其衝，包括修憲、勞保年金改革，基層勞工都非常擔心政院即將提出的版本，這部分不管是他過去捍衛勞工權益，從一例一休到至少這會期的衛環委員會，他絕對站在勞工這邊。

而台北市議員羅智強把蔣萬安當假想敵？蔣笑稱，羅智強在很多活動發揮影響力，革實院辦得很成功，現階段大家各自在崗位上把角色扮演好，共同努力，未來2022選舉，相信國民黨會推最適合的候選人，贏得勝選。

提及黨中央將發起反美豬食安公投，蔣萬安說，黨中央規畫好，大家就會一致來做。