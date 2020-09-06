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國民黨全代會兩岸論述：中華民國興亡榮辱為全黨責任

聯合報 / 記者王寓中劉宛琳鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行全代會。記者黃義書／攝影
國民黨今舉行全代會。記者黃義書／攝影

國民黨上午召開全代會，最受注目的黨務革新方案及兩岸論述，黨主席江臣送全代會議決的兩岸論述版本，除了八大主張外，增列「前言」，提出完整論述。

兩岸論述「前言」中指出，國民黨自國會全面改選以來，兩次執政皆同時創造兩岸默契與拓展國際空間。然而，民國105年民進黨再次執政後，無法維繫兩岸官方溝通管道，兩岸關係日益惡化。108年「告台灣同胞書四十周年」談話、香港反修例運動，和民進黨的扭曲操弄，淹沒兩岸多年累積的默契與善意。109年新冠病毒向全球蔓延，各地排外主義浪潮重現，美國和中共間原本緊張的關係更形劍拔弩張，解放軍與美軍在台灣周邊頻繁活動，民進黨政府無能為力，兩岸陷於戰爭邊緣。

長期以來，國民黨中道穩健的政策路線，是兩岸關係維持現狀的穩定力量。在民進黨執政下，兩岸和平穩定現狀快速崩塌。為解決當前的兩岸難題，國民黨召集的改革委員會提出兩岸論述建議案。基於對建議案的認真思考，認為應持續推動兩岸交往對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免重演冷戰悲劇，確保台灣永享安全繁榮。在兩岸持續交往對話過程，強調必須堅守中華民國立場，捍衛中華民國主權。

中華民國象徵國父孫中山融合中華民族的理想，中華民族立基於中華文化，中華文化尊崇王道，反對霸道。兩岸福禍相依，更應相互尊重，相互扶持。中華民國承載國父孫中山追求民主自由的目標，國民黨不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命。兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗。

中國國民黨是開國政黨，以中華民國興亡榮辱為全黨責任。兩岸政策會傳承百年民國價值、立足憲法求同存異，和秉持有原則的交往。中華民國是國民黨的核心價值，是台灣永續發展的保障，也是兩岸未來的答案。

八大具體主張送全代會版本為：

一、中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

二、兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

三、中國國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

四、中國國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制，因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

五、大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。

六、儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

七、為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

八、兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。

包括兩岸論述在內的四大革新方案將在稍後全代第一次會議討論，黨代表是否有不同意見，會議最後是否照案通過或發表宣言，受到注目。

中華民國 國民黨 民進黨

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