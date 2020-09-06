新兩岸論述難吸引年輕人？馬英九：難道要中共開記者會

國民黨全代會今登場，黨中央提出兩岸論述，主張基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，尋求互動方式的與時俱進。前總統馬英九上午受訪表示，中華民國本來就是九二共識內涵，九二共識的內涵就是一中各表，一中就是中華民國，這完全符合我國憲法的規定。

對於兩岸論述中，九二共識仍在，是否無法吸引年輕人。馬英九表示，年輕人不一定瞭解九二共識是幹嘛的，但若問年輕人，中共該不該正視中華民國的存在，大家都贊成，「但要中共開記者會宣布嗎？這不可能啊。」

馬強調，一中各表就是一個婉轉的方式，接受中華民國存在的事實，因為中共在1949年就宣布中華民國消滅了，也不可能再回頭，所以，用這種方式，可以使得雙方和平相處，使得台海不會爆發戰爭。

對於有輿論質疑黨主席江啟臣所提兩岸論述仍不脫九二共識，是扛不住黨內大老壓力。馬英九也否認，「不是不是」，江啟臣本來就瞭解，經過與各方溝通後，江認為堅持九二共識、一中各表，與目前國民黨和中華民國的方向是一致的，並沒有違背。