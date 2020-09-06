國民黨全代會／江啟臣：2024再起、拼中華民國未來

國民黨上午舉行全代會，黨務革新案受注目，黨主席江啟臣在開幕致時重申現階段黨的兩岸政策，江啟臣表示，「中華民國憲法」既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律根基，是穩定兩岸關係的磐石。國民黨歷來關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於憲法。也因此，國民黨主張，以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。

江啟臣指出，國民黨是台灣唯一經歷過戰爭的政黨，最清楚戰爭的殘酷。1996年台海危機時，他自己正好在金門海龍兩棲部隊服役，親身體會過戰爭和平的一線之間。不畏戰，但不忍見無辜犧牲；因此國民黨應盡最大努力，阻止戰爭的再現。

針對民眾關切的美豬議題，江啟臣指出，國民黨堅決反對，開放有健康風險的瘦肉精豬肉進口。上週。國民黨串連22個縣市議會表態，今天也在現場啟動反瘦肉精豬肉的「食安公投」連署。下週末的9月12日開始，更將遍地開花，同步展開各縣市連署，讓人民的意志透過具體的行動展現！

江啟臣表示，展望疫情過後，未來世界的方向在哪？台灣的定位策略又為何？國民黨無可迴避，必須回答這些問題。他將請中央黨部、立院黨團及智庫進行「願景台灣 2030」國政計畫，針對台灣未來發展的重要問題，向人民提出負責、可行的願景藍圖。

江啟臣致詞全文如下：

馬總統、吳伯雄前主席、朱前主席、洪前主席、吳敦義前主席、歷任副主席、各位縣市首長、中央評議委員、中常委、中央委員、黨代表們、在座各位敬愛的同志：大家早安，大家好！

感謝大家從各地趕來參加今天的全代會！剛才與大家一同看完這部短片，回顧國民黨歷史上的變與不變。心中有榮耀、有激動，也有感慨。

影片中有許多同志、前輩，今天也在現場；各位對國民黨的堅定承諾，在艱困處境中的不離不棄，啟臣萬分感念。

#國民黨的變與不變

今天9月6日，啟臣就任黨主席剛好滿半年。當我回看歷史，我認為國民黨最重要的「傳統」有兩個：

第一個，是我們的核心價值；用最簡單的四個字，就是「中華民國」！

我這麼說，不只是因為中國國民黨是開國政黨，更重要的是，國民黨人透過制憲、修憲、行憲與釋憲，在中華民國憲政體制中凝練的「自由民主、人權保障、民族平等、民生經濟原則，與重視教育文化」等理念價值。

這些寫入憲法的價值，是當時亞洲最進步的政治想像；直到今天，也正是在這套憲政體制的保障下，台灣才得以發展出亞洲「最自由、開放、平等而多元」的社會。

所以當我們挺身捍衛中華民國時，捍衛的不只是一個政體，更是去捍衛這些核心價值，與我們珍惜的生活方式。

第二個傳統，則是國民黨在組織、策略、作法上持續的改革內省，不斷地創新求變。

我們總是要勇於改變，才能在變動時局中，捍衛內心那些不變的價值。改革創新的基因，才是本黨存續百年「韌性」（resilience）背後的基礎。

#危機與改革

不諱言，國民黨正面處於近幾十年來的低谷。

對內，我們面對組織架構過時、資源有限、人才斷層，與論述不足的困局；對外，則要面對執政黨的獨斷濫權、媒體網軍抹黑霸凌的攻勢。我們必須一邊對外打仗，一邊改革，一刻都無法停步。

六月以來，我們接連面對高雄三場逆風硬仗；過程又逆風又顛簸，但我非常感謝大家的齊心努力，展現出國民黨不怯戰的決心。

同一期間，改革工程也緊鑼密鼓的展開：

例如，我們在四月成立的國際事務部，已成為本黨即時掌握國際局勢的重要助力。

又例如，七月重啟的革實院171期講習班，名額四十人卻來了四百位年輕人報名！這些學員後來分發到黨內實習，替本黨帶入一波年輕的觀念活力。他們當中有許多位，就在今天現場協助全代會的大小事務

還有國民黨的 數位黨部 app 三天前正式上線（各位下載了嗎？），我們也陸續推各種直播節目，加上即將完成改版的官網，一步步落實我對「溝通網路化、服務數位化」的承諾。

而改革工程中最重要的，則是改革委員會對本黨在「財務穩健、組織改革、青年參與，以及兩岸論述」四大方向提出的諸多建議。

七月以來，我們在各地辦了二十多場黨代表座談；也透過黨員民調，廣泛諮詢同志意見。相關結果，今天會由黨務主管向大家報告。我們也將針對涉及本黨「一章四法」的部分，提出修訂案請大家公決。

各位黨代表、黨員先進，今天二十屆第四次全代會，我們訂定的主題是：護台灣、保民主、拚未來。

#護台灣

首先，中華民國政府播遷來台已有七十多年；台澎金馬是我國治權所及的範疇，也是我們所有人共同生活之所繫。

中國國民黨曾在這片土地打造經濟奇蹟，創造民生榮景；也曾逐步推行民主改革，落實民權理念；更曾在對岸陷入文革浩劫的年代，以台灣作為中華文化發揚的基地。

在歷史的因緣際會中，國民黨是在台灣，才得以落實最初創建中華民國的理想。但同時，也正是這些寫入《中華民國憲法》的原則價值，保障了今天台灣人珍惜，並感到驕傲的「自由、民主、人權與繁榮」。

當前，全球疫情肆虐，經濟衝擊未明；而隨著北京與華府對峙昇高，台海安全更亮起紅燈。身處危局，國民黨有責戮力捍衛台灣：

國民黨中道穩健的政策路線，長期以來，扮演著兩岸間的穩定力量；反觀民進黨執政，卻總是造成兩岸和平互信的崩塌。面對當前局勢，我們主張應持續推動兩岸交往對話，逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免冷戰再現。

我們認為，《中華民國憲法》既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律根基，是穩定兩岸關係的磐石。國民黨歷來關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於憲法。也因此我們主張，以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。

我常說，中國國民黨是台灣唯一經歷過戰爭的政黨，我們最清楚戰爭的殘酷。1996年台海危機時，我自己正好在金門海龍兩棲部隊服役，親身體會過戰爭和平的一線之間。我們不畏戰，但不忍見無辜犧牲；因此國民黨應盡最大努力，阻止戰爭的再現。

防疫與食安，也是護台灣的關鍵戰場。為了阻絕病毒於境外，我們持續呼籲中央政府在檢疫隔離外，還應加上入境普篩，構成邊境防疫的雙保險。

我們也堅決反對，開放有健康風險的瘦肉精豬肉進口。上週。我們串連22個縣市議會表態，今天也在現場啟動反瘦肉精豬肉的「食安公投」連署。下週末九月十二日開始，我們更將遍地開花，同步展開各縣市連署，讓人民的意志透過具體的行動展現！讓我們明年8月28日收回人民對蔡政府的授權！由人民自己作主！

這每一道護台灣的安全防線，都需要各位同志一起來守。

#保民主

其次，「民主」是國民黨的核心理念，也是台灣社會的共同價值。

各位都知道，台灣能寫下民主奇蹟，除了當年朝野的努力，還有一個關鍵，就是《中華民國憲法》早已寫入「民主、自由、人權」這些價值，只是過去在兩岸劍拔弩張戰爭威脅下，台灣地區進入戒嚴與動員戡亂時期，國家的民主工程才暫時必需妥協。

從1987年蔣經國總統宣布解嚴以來，臺灣民主政治逐漸鞏固，人權保障更趨完整，不但成為全球華人典範，更是對岸嚮往民主自由的民眾，理想的寄託。

不幸的是，政黨輪替後，我們也看到一些民主發展的逆流。2007年扁政府爆發的結構性貪腐，替台灣的新興民主染上汙點，至今影響仍在。

蔡政府完全執政以來，更見毫無遮掩的酬庸濫權——從之前張天欽的「東廠說」、卡管案、總統專機私菸案，到最近監察院的任命案，斑斑可考。掌權者更縱容一己親信開公司、大拿政府標案；又或擔任御用標案評審，無視利益迴避原則。

比酬庸傷害更大的是「行政濫權」。這次總統府和行政院毫無事先溝通，直接拍板全面開放有瘦肉精的豬肉進口，完全無視人民健康疑慮和國會監督，如果這不是黑箱，什麼才是黑箱？而行政院逕自廢止《台中市生煤自治條例》，更扼殺地方自治空間，展現中央的集權跋扈

最令人髮指的是，原應守護民主的民進黨政府，卻拿國家資源養網軍、帶風向，攻擊政治對手，形同打壓民主監督。而自詡為「民主進步」的民進黨，竟透過立院多數，沒收民眾藉大選同時辦理公投的權利。等於將公投關進鐵籠！

民主不能期待施捨，只能用實際的行動來捍衛。我們也已經發起「還我公投」的運動與連署，爭取還權於民。

#拚未來

最後，我們要「拼未來」，拼的不只是國民黨的未來，更是台灣與中華民國的未來。

2020 是人類歷史上重要的轉折。從貿易戰到 covid-19 疫情的爆發，我們撞上全球化浪潮的重挫，與經濟的海嘯；我們也見證到保護主義與民粹主義的蔓延，各種敵意與衝突風險湧現。

展望疫情過後，未來世界的方向在哪？台灣的定位策略又為何？國民黨無可迴避，必須回答這些問題。我將請中央黨部、立院黨團及智庫進行「願景台灣 2030」國政計畫，針對我國未來發展的重要問題，向人民提出負責、可行的願景藍圖。

國民黨要用願景爭取認同、用行動喚回肯定、用監督獲得尊敬，更要用勤政獲取信任。這是我們這一代國民黨人無可推卸的責任。

我深信，國民黨要持續推動現代化改革，改善本黨體質，並在地方執政與中央監督都拿出更耀眼的成績，才有機會在 2022 與 2024爭取到更大的社會基礎，推薦更多優秀人才，爭取更多執政空間。

也唯有國民黨重新壯大，而能有效制衡執政黨的酬庸濫權，才能捍衛中華民國的民主制度，撐起台灣社會的開放多元，並且給我們的下一代，一個值得期待的未來。

用行動「護臺灣、保民主、拚未來」，是本屆全代會所揭櫫的方向，我誠摯邀請所有同志先進與我們共同奮鬥。

最後，祝大家平安順心，希望全球疫情早日趨緩、台海和平穩定，中華民國國泰民安！謝謝大家！