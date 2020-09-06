市徽、市旗能改 陳水扁：國徽、國旗也能

前總統陳水扁今臉書發文，細數台北市市徽市旗演變史，並指台北市歷經3位市長前後14年，市徽市旗改了，國徽國旗爭議應該也能。

陳水扁說，有感於台北市要跨身國際大都會，市徽市旗要拿得出去，1981年的市徽市旗梅花外形太過政治；當中圓形紅色陽文顯示「北」，白色陰文顯示「市」，未免封建。本於民主、多元、包容、國際、永續的理念，1996年透過公開徵選，產生張維㦤設計的新市徽市旗。

他說，新市徽以紅、黃、綠、藍飛墨出「北」字市徽，展現臺北市熱情、溫暖、友善、自由、和平及健康之旺盛生命力，說明臺北市在文化、環保、科技的創新與堅持，並在國際化與本土化兼容並蓄，呈現多元文化的豐富精神。

陳水扁說，那是一面國際人士一看就知道的TAIPEI市徽市旗，礙於少數執政，只能以府徽名義使用，與原來市旗共同懸掛在市府大樓旗桿。使用數年後，新市徽市旗逐漸為各界所接受。

他說，只是阿扁時代尊重原創，英文字TAIPEI中間的I與綠色條狀圖案共同使用，卻為了怕民眾誤會拼字錯誤，2002年被改為完整的TAIPEI字樣，原創全失。2010年正式修法將府徽訂為市徽，府徽衍生旗訂為市旗。歷經3位市長前後14年，市徽市旗改了，國徽國旗爭議應該也能吧？！