超前部署備戰2022 國民黨全代會後啟動各縣市初步盤點

國民黨爭取重返執政，2022成關鍵資格考。為提前備戰，國民黨規劃全代會後就會啟動各縣市選情調查，為後續22縣市長提名布局扎根。黨務人士表示，雖然黨主席明年將改選，但黨務工作具延續性，備戰2022前置作業要先準備。

黨務人士說，未來全國22縣市長選戰評估作業將分成3級，包含現任黨籍縣市長爭取連任縣市、連任屆滿縣市與需開疆闢土的非國民黨執政縣市，全代會後將初步評估各區2022縣市長可能的對戰組合、人選與優勢劣勢。

黨務人士指出，對現任連任縣市，全代會後會做內部民調了解黨籍縣市長與潛在對手支持度對比情形；苗栗、南投與連江3個連任屆滿縣市，則要找出黨內與對手對比最具勝率的接手人選；目前非執政縣市，則要找出挑戰的合適人選。

黨務高層評估，2022縣市長選舉選戰除要守住現有執政縣市外，台北市、桃園市、基隆市、新竹市是下屆鎖定拿回的目標縣市，現有執政縣市中，彰化縣、雲林縣與嘉義市連任選情較緊繃，另外高雄市也要積極備戰一搏。

黨內人士表示，因應2022可能的戰局變化，不僅立委蔣萬安、前立委吳志揚、謝國樑已分別在台北市、桃園市與基隆市暖身，新竹市也著手尋覓人才，就連黨主席江啟臣本人也被勸進轉戰桃園市長選戰，黨內可能人選已群雄並起。

黨務人士分析，2022縣市長選戰能守住2018勝果最好，但政治工作今天沒有辦法看到明天，每天訊息千變萬化，後續還是要看有意參選者個人努力與大環境配合，「每個縣市都要努力」，現在只能按節奏超前部署，要定目標都言之過早。

黨務人士舉例，黨籍新北市長侯友宜現在民調很高，但民進黨1450部隊已將台北市長柯文哲打下去了，下個對象就是侯，黨就要協助侯應戰。

至於提名方式，黨務人士表示，參考2018作法，原則上爭取連任的黨籍縣市長只要無重大爭議就直接徵召；黨內有競爭縣市則以台中模式的協調取代初選；部分縣市則參考2018彰化縣長提名直接初選；其他必要時保留與他黨合作空間。

不過黨務人士表示，2022縣市長提名最快也是明年底，實際提名辦法，要視屆時情形決定，也要尊重明年中將接手的下屆黨主席與黨務體系。

但黨務人士也說，黨務人士可能會替換，但黨務工作是延續性的，黨備戰2022縣市長選舉不會考慮明年黨主席改選問題，該做的地方調查與可能布局都要先做規劃，下個接手者接手後也才能很快上手。