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人權會掛牌大有來頭 字體、調色都有故事

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國家人權委員會的機關匾額出自書法名家張炳煌之手，整個掛牌過程一波三折，頗具故事性。記者蔡晉宇／攝影
國家人權委員會的機關匾額出自書法名家張炳煌之手，整個掛牌過程一波三折，頗具故事性。記者蔡晉宇／攝影

國家人權委員會8月正式上路，監察院大門左側也掛上了塊直幅「國家人權委員會」機關匾額，但由於監院已是國定古蹟，任何建築上更動都需文資審查，為此還差點「開天窗」，趕不及掛上由書法家張炳煌所書寫的機關匾額。

監察院副秘書長劉文仕表示，過去一個多月代理秘書長期間，也參與了人權會的成立，在7月16日立法院通過監察院的人事同意案後，當時的準監察院長陳菊就非常關心人權會掛牌事宜，畢竟人權會不同於五權體制的監察院，所以自然不考慮如同大門「監察院」那塊老招牌，採用國父孫中山的墨寶集字。

劉文仕說，人權會成立是我國重要里程碑，也不能隨便從電腦裡抓字型，一定要找一位名家好好寫，於是列出了好幾位當代的書法名家，呈請陳菊決選，最後才選定張炳煌。

劉文仕指出，本來商請張炳煌寫了四聯的條幅，為了慎重還請二位院內對書法有造詣、兩位完全沒概念的主管共同投票，沒想到每一聯各得一票，通通平手；只好交由陳菊拍板，幾經思考後才選定了現在門口那聯字樣。

「當然有人會問，為什麼匾額做那麼小，不大器一點」。劉文仕解釋，其實原來監院拜託張炳煌寫的字體，是現在約二倍大，可是因為監院是國定古蹟，要掛牌、什麼顏色都要經過文資審查。

劉文仕說明，文化部得知掛牌一事後，也派了幾位專家來審查，討論了很久才勉強同意掛牌事宜，但有兩點要求，字就只能像春聯那麼大，且匾額底色必須跟大門那塊監察院的老招牌一樣。

劉文仕指出，第二點讓廠商傷透腦筋，因為監院老招牌已經掛了超過一甲子，經過歲月洗禮，才洗出現在顏色、質感，廠商為此調色調了將近五天，都調不出那種感覺；直到揭牌的倒數三天，才委請院內同仁來拜託，看是否能和文化部再商量一下。但劉文仕建議廠商，可以用一白色顏料，調一點俗稱粗砂的媒劑，然後再加一點金粉；廠商一調，果然就有同等質感，這才讓揭牌大事塵埃落定。

監察院 人權 國定古蹟

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