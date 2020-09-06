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開放美豬牛 游盈隆：蔡政府要員有倨傲心態 應當頭棒喝

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

美豬牛明年進口國內解禁。台灣民意基金會董事長游盈隆接連兩天臉書發表看法。他表示，蔡英文總統這次開放美豬牛決策，因事起倉促，程序上的確沒有事先照會立法院，也沒有事先和社會大眾做適度溝通；之前指責馬政府開放美牛沒做的事情，現在自己也犯一樣的錯誤，不論宣佈開放美豬牛目的有多神聖，手段面和程序面，該檢討的很多。

游盈隆說，整個執政團隊姿態應該放低放軟，謙卑地請求人民諒解才對，但實際上並非如此。且關於「昨非今是」的問題，這陣子有人跳出來為蔡政府護航，說昨非今是不是問題，「對此，我深不以為然」。

游盈隆引用梁啟超所言，「不惜以今日之我，攻昨日之我」，意即，不惜以今日之我，向昨日之我挑戰。游說，這談的是個人進德修業的問題，不是說政黨政策可以隨風搖擺，任意改變主張去騙選票，今天主張社會主義，明天主張資本主義；或今天主張台灣獨立，明天主張维持現狀，「如果可以這樣，那責任政黨政治有何意義」？

游盈隆指出，前一陣子當陪審制與參審制僵持不下時，律師鄭文龍大聲質問民進黨背叛黨綱，竟有綠委鄭運鵬跳出來說，「民進黨主張陪審制是過去的事」，但目前黨綱不就明明白白的規定要採陪審制嗎？

游盈隆表示，連衛福部長陳時中上廣播回應相關質疑時，也說「只談過去沒意義」；由此可見，民進黨執政要員似乎已經普遍存有這種倨傲的心態，但如果真的在意台灣民主，就不能忽略這項嚴重警訊，應適時給予當頭棒喝才對。

游盈隆 民進黨 美豬

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