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備戰2022台北市長 藍市黨部證實：蔣萬安肯定說要選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨備戰2022台北市長，青壯派立委蔣萬安（右）及台北市議員羅智強（左）均表達意願參選。圖／聯合報系資料照片
國民黨備戰2022台北市長，青壯派立委蔣萬安（右）及台北市議員羅智強（左）均表達意願參選。圖／聯合報系資料照片

國民黨備戰2022台北市長，青壯派立委蔣萬安動向受關注。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，經她親自徵詢，蔣肯定回應「會參選下屆台北市長」，但台北市議員羅智強也主動表達意願，不論初選誰勝出，未來會「強強聯手」。

對於參選決定，蔣萬安受訪時仍未鬆口，僅表示現階段重心仍在立法院。羅智強則說，初選誰勝出仍在未定之天，他會全力以赴，但不管他、蔣或其他人代表國民黨參選台北市長勝選，都是國民黨的勝利。

2022國民黨能否拿回台北市執政權是選戰勝負關鍵之一，備受藍營期待的蔣萬安布局參選動作也日益加大，年初起即著手擴充辦公室新媒體人才，並與業界合作強化網路經營；近日參加基層普渡活動更全程台語搏感情，爭取更多認同。

此外，5、6月間蔣萬安也主動連繫部分黨籍台北市議員，瞭解地方建設與基層民情，接觸過程蔣也釋出有意與所有黨籍議員分批請益想法，釋出跨區經營意願，市議會國民黨團書記長陳重文才著手協助蔣成立北投法律諮詢服務處。

熟悉藍營北市基層的黨務人士透露，目前地方有兩個系統逐步啟動協助蔣萬安在北市全市扎根，一是各擁一定支持的黨籍議員系統，也幫忙牽線里長系統；另外則是由與藍營友好組織組成類後援會形式，要幫蔣深入各區社團與社區。

該黨務人士說，前者目前就以議會黨團為主要運作核心，但部分與蔣萬安有私交議員也會私下協助；後者也從較草根的北投出發，現轉往串聯士林宮廟等系統，之後再走入大同，再逐步擴充到全市，盼帶蔣走遍全市基層打基礎。

黃呂錦茹說，目前藍營基層確實對蔣萬安期待很高，也因此她才要求蔣給個較明確的答案，讓基層後續支持有動力。但黃呂也提到，羅智強開疆闢土能力也不錯，之後若有其他有意參選者也歡迎表態，現階段就是兄弟登山，之後再強強聯手。

黃呂錦茹分析，不論是蔣萬安或羅智強，目前所屬選區都僅是台北市一部分，若有心參選台北市長，都要提早跨區布局，努力與各區接地氣、有連結，才能貯備更多能量爭取支持。

北市 蔣萬安 國民黨

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