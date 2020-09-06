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全代會測領導威望 藍委：之後江啟臣應放手一搏拚政績

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨今天將舉行全代會，黨主席江啟臣（中）將宣布啟動美豬公投連署。圖／聯合報系資料照片
國民黨今天將舉行全代會，黨主席江啟臣（中）將宣布啟動美豬公投連署。圖／聯合報系資料照片

國民黨全代會今天登場，黨主席江啟臣中午也將由黨籍縣市長、正副議長與立委陪同，宣布正式啟動「捍衛台灣豬、瘦肉精零檢出」的反美豬公投連署。但因江領導威望屢遭詬病，陪同的黨籍縣市長人數成觀察指標。

黨務人士表示，今天黨籍14位縣市長中僅澎湖縣長賴峰偉因身體微恙無法出席全代會，其餘包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等13位黨籍縣市長都將出席，只是礙於各自行程不同，要同時間全數到齊確實有難度。

黨務人士指出，選擇中午時間是考慮諸多與會者多習慣上午出席會議後，約中午休息時即離開趕赴各自其他行程，時間點是相對最大公約數，但已有黨籍縣市長聯繫時告知，必須下午才會出席全代會，中午記者會確定不會全員到齊。

至於外界關心高雄市前市長韓國瑜是否出席，黨務人士透露，現場有為韓保留席位。甫由韓市府新聞局長卸任的文傳會副主委鄭照新則明確表示，韓今天不會出席全代會。

以國民黨內青壯派領袖之姿接掌黨主席的江啟臣，接任黨主席半年來表現黨內屢有雜音，黨務人士表示，這次全代會就將是江自補選上黨主席後至今展現的改革成果階段性總體檢，也是江對剩餘任期黨務願景宣示的起點。

黨內人士分析，此次黨務改革最後僅做出最小幅度調整結論，安撫黨內反彈聲音，也緩和高雄市長補選慘敗後黨內對江啟臣的不滿，今天全代會應是「雲淡風輕」，全代會後江可望站穩黨內領導地位，全代會後才是江展現領導的開始。

黨務人士則表示，江啟臣上任之初受限黨內威望不足，對黨務系統也不夠熟悉，還要兼顧高雄罷韓與補選戰場，黨務運作始終不順，之後再遭罷韓、高雄市長補選大敗更重創黨內領導地位，但如今亂流都已過去。

有中常委也認同這樣的分析，表示到明年黨主席改選前，黨務已無籌備選舉的干擾，江啟臣可專心推動黨務改革，落實治黨想法；像江周三在中常會上怒斥常委范成連，就不是一個沒有意義的舉動，而是一個有布局意義的動作宣示。

也有黨籍立委提醒，江啟臣本屆剩下任期已在倒數，應該更要放手一搏，建立自己的領導風格與政績，不要想著是否要爭取連任，這樣才有助於江站穩黨內領導地位，甚至建立黨內聲望；若能如此，明年連任也才可能水到渠成。

江啟臣 高雄市

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